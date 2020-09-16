Социальная доплата к пенсии будет выплачиваться из регионального бюджета
15 сентября на очередной сессии Народного Хурала РБ принят закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2021 год». В следующем году этот минимум должен возрасти до 9844 рублей.
В настоящее время прожиточный минимум пенсионера составляет 9207 рублей. Его рост на будущий год составит практически 7%.
Впервые прожиточный минимум пенсионера в Бурятии будет выше среднероссийской величины (9512 рублей). И впервые социальная доплата к пенсии станет региональной доплатой и будет выплачиваться из регионального бюджета через систему министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
Неработающие пенсионеры, у которых пенсия и другие доходы в сумме не превышают прожиточный минимум, имеют право на получение социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
В Бурятии прожиточный минимум пенсионера вырастет до 9844 рублей
Общество, Фото:
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