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Новый терминал аэропорта Улан-Удэ вынесли на обсуждение

Новый терминал аэропорта Улан-Удэ вынесли на обсуждение
Экономика, 
В Улан-Удэ состоятся общественные слушания по проекту строительства терминала

В Улан-Удэ состоятся общественные обсуждения проекта нового терминала аэропорта «Байкал». Сайт «ОВОС: общественные слушания» сообщает, что общественные слушания намечены на 24 ноября в комитете городского хозяйства на улице Бабушкина, 25 (кабинет 209).

Генеральным проектировщиком строительства нового терминала стала московская компания «Ассманн Бератен+Планен». Ещё одна московская фирма «ЭкоКонцепт» провела положенную оценку воздействия строительства на окружающую среду.

Помимо общественных слушаний 24 ноября, мнения и замечания по проекту можно выразить письменно. В том числе запись можно оставить в журнале регистрации замечаний и предложений, который находится в приёмной аэропорта «Байкал». Замечания также принимаются до 24 декабря по электронной почте: mail@airportbaikal.ru, info@concepteco.ru, info@assmann.ru

Как сообщал «Байкал-Daily», проект улан-удэнского аэропорта предполагает строительство нового терминала только для внутренних линий. Площадь аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий будет расширена с 5000 до 6500 квадратных метров. Новый терминал будет принимать пассажиров с пропускной способностью до 400 человек в час. Это позволит увеличить нынешний пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза – до 1,5 млн человек в год.

В аэропорту появятся два телескопических прав. Сегодня все пассажиры доставляются до самолёта и обратно автобусами.

После запуска нового терминала для внутренних рейсов существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы. Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечен на 2022 год.

Аэропорт "Байкал" общественные слушания
 
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