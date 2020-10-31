Новый терминал аэропорта Улан-Удэ вынесли на обсуждение

В Улан-Удэ состоятся общественные обсуждения проекта нового терминала аэропорта «Байкал». Сайт «ОВОС: общественные слушания» сообщает, что общественные слушания намечены на 24 ноября в комитете городского хозяйства на улице Бабушкина, 25 (кабинет 209).
Генеральным проектировщиком строительства нового терминала стала московская компания «Ассманн Бератен+Планен». Ещё одна московская фирма «ЭкоКонцепт» провела положенную оценку воздействия строительства на окружающую среду.
Помимо общественных слушаний 24 ноября, мнения и замечания по проекту можно выразить письменно. В том числе запись можно оставить в журнале регистрации замечаний и предложений, который находится в приёмной аэропорта «Байкал». Замечания также принимаются до 24 декабря по электронной почте: mail@airportbaikal.ru, info@concepteco.ru, info@assmann.ru
Как сообщал «Байкал-Daily», проект улан-удэнского аэропорта предполагает строительство нового терминала только для внутренних линий. Площадь аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий будет расширена с 5000 до 6500 квадратных метров. Новый терминал будет принимать пассажиров с пропускной способностью до 400 человек в час. Это позволит увеличить нынешний пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза – до 1,5 млн человек в год.
В аэропорту появятся два телескопических прав. Сегодня все пассажиры доставляются до самолёта и обратно автобусами.
После запуска нового терминала для внутренних рейсов существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы. Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечен на 2022 год.