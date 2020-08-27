В Улан-Удэ ремонтируют бомбоубежище

Экономика, Фото: фонд капремонта Бурятии

Бомбоубежище строили для местных жителей и работников авиазавода



В подвале многоквартирного дома по ул.Гастелло 3 в Улан-Удэ находится бомбоубежище. В подвале сейчас проводится капитальный ремонт систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сообщили в Фонде капремонта Бурятии.



На данный момент подрядная организация ООО «Фортуна» выполнила демонтаж трубопроводов системы отопления, ведутся работы по прокладке новых магистралей. На капитальный ремонт будет направлено 1,43 млн. рублей.



По рассказам жителей дом является 1955 года постройки. О том, что в доме есть бомбоубежище, они знали с детства, но доступ к нему всегда был закрыт. В советское время защитное сооружение могло использоваться для укрытия жителей домов и для работников авиационного завода. В помещении располагается комната отдыха, уборная и производственное помещение для расположения фильтра вентиляционного оборудования.





