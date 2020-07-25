В Бурятии насчитали почти 500 незаконных свалок

В Бурятии нет единого понимания того, как претворить мусорную реформу в жизнь



По данным министерства природных ресурсов Бурятии, на Байкальской природной территории находятся сегодня около пятисот свалок. Их объём составляет более трёх миллионов тонн. В границах центральной экологической зоны и на особо охраняемых природных территориях – 62 свалки. Цифры были озвучены на рабочем совещании по проблеме несанкционированных свалок, сообщили в пресс-службе парламента Бурятии.



Для утилизации свалок требуется строительство и ввод в эксплуатацию 16 полигонов для твёрдых коммунальных отходов, на сумму почти 3,5 млрд. рублей, сообщила заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева. Для четырёх полигонов твёрдых коммунальных отходов в Селенгинске, Турунтаево, Хоринске и Тунке проектно-сметная документация уже разработана, но начнётся ли строительство – большой вопрос.



- В национальных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с отходами» теперь нет такой строчки как строительство полигонов, то есть федеральные средства не выделяются, - отметила Наталья Тумуреева.



Причина этого в том, что в России сегодня актуальным становится переработка мусора, а не его захоронение, пояснила заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова:



- Был проведён анализ, по результатам которого стало ясно, что захоронению подлежит только 10-15 процентов мусора. Остальное можно использовать вторично. Это общий курс государственной политики. Все надо сортировать, перерабатывать и как вторичное сырье использовать. Для 10-15 процентов не требуется много полигонов, поэтому все отдано на откуп субъектам: если вам надо, то вы и стройте.



Вместе с тем, участники совещания отметили, что старые свалки накапливались десятилетиями и как вторичное сырье теперь малоликвидны. Что касается переработки и сортировки мусора, то здесь мог бы помочь бизнес. Однако предприниматели неохотно идут в эту сферу.



В ходе дискуссии все сошлись во мнении, что в Бурятии не сформировано единого понимания того, как претворить мусорную реформу в жизнь. Единая концепция может сложиться, если каждый район разработает ее для своей территории, ведь везде свои особенности. В Центральной экологической зоне и Байкальской природной территории действуют одни нормы законодательства, в остальных районах – другие.



