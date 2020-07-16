Подведены итоги работы промышленности Бурятии за полгода
Промышленное производство в январе-июне 2020 года в Бурятии выросло на 5 % по сравнению с январём-июнем 2019 года. Об этом сообщил Бурятстат.
Позитивную динамику продемонстрировали добывающие предприятия, обрабатывающие производства, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 14,3 %, 4,8 % и 17,5 % соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом, паром и теплом показатели января – июня 2020 года ниже аналогичного показателя прошлого года на 10,7 %.
- Рост промышленного производства наблюдался по таким видам экономической деятельности, как производство пищевых продуктов (индекс производства 104,1 %), производство напитков (117,0 %), производство одежды (158,4 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (101,0 %), производство прочих транспортных средств и оборудования (110,9 %), производство мебели (126,3 %), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (184,6 %), - уточнили в Бурятстате.
В Бурятии немного выросло промышленное производство
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