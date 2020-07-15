В Тулуне планируют заняться производством бетона и джемов

Заявки инвесторов одобрили в минэкономразвития России
В минэкономразвития РФ одобрили заявки двух компаний, представивших свои инвестпроекты для ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) «Тулун». Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, передаёт пресс-служба областного правительства.
В начале июля министерство экономического развития Иркутской области заключило соглашения с компаниями, затем документы были направлены в минэкономразвития России на рассмотрение и включение предприятий в реестр резидентов ТОСЭР.
Первая компания – ООО «Корпорация Бетона» - представила инвестиционный проект «Строительство бетонных заводов в г. Тулуне». В рамках проекта предполагается создать в Тулуне производство товарного бетона, а также других бетонных и растворных смесей для обеспечения потребностей строящихся объектов. Объём капитальный вложений в проект составит 12 млн рублей, в результате реализации проекта будут созданы 12 новых рабочих мест.
Вторая компания – ООО «Енисей» - представила инвестиционный проект «Создание теплично-лесопитомнического комплекса». В рамках проекта предполагается увеличение объема производства выпускаемой продукции (семян сосны), а также создание тепличного комплекса по выращиванию сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, производимых для нужд арендаторов лесных участков Иркутской области. Объём капитальных вложений в проект составит 23,18 млн рублей, в результате реализации проекта будут созданы 10 новых рабочих мест.
ООО «Кедр» стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тулун». Предприятие расширит действующее производство по комплексной переработке дикорастущего сырья. В рамках инвестиционного проекта предполагается создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов. По информации ООО «Кедр», объём капитальных вложений в проект составит 17,9 млн рублей, в результате реализации проекта будут созданы 10 новых рабочих мест.
Справка:
Основной задачей ТОСЭР является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание новых рабочих мест. Особый правовой режим ведения бизнеса в границах ТОСЭР предусматривает предоставление налоговых льгот юридическим лицам.
Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:
- нулевая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;
- пониженная ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;
- нулевая ставка по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;
- нулевая ставка по земельному налогу в течение пяти лет;
- сокращённый размер страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).
В Тулуне планируют заняться производством бетона и джемов
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