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Товарооборот между Бурятией и странами ЕАЭС уменьшился на 40%

Товарооборот между Бурятией и странами ЕАЭС уменьшился на 40%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди стран Евразийского экономического союза Бурятия больше всего наторговала с Казахстаном

Товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС (страны Евразийского экономического союза – прим.ред) в первом полугодии 2020 года составил около 6 млн долларов США. В сравнении с тем же периодом 2019 года объём товарооборота уменьшился на 40%. Уменьшилось и количество участников, осуществляющих взаимную торговлю, сообщили в Бурятской таможне. 

В этом году наиболее активная торговля велась с Казахстаном, составив от общего объема 74%, на втором месте – Белоруссия (около 21%), на третьем – Киргизия (4,5%) и на четвёртом – Армения.

В торговле с Казахстаном по-прежнему доминируют экспортные поставки, где основным товаром были бумага, картон и живые животные. Импорт представлен изделиями из чёрных металлов, машинами и оборудованием, фруктами и орехами.

В торговле с Белоруссией, напротив, большую часть составляет импорт, который представлен пищевыми продуктами и парфюмерно-косметическими средствами. Из Бурятии в Белоруссию в основном вывозилась бумага и картон, машиностроительная продукция.

В Армению вывозили электрические машины и оборудование, их части, молочную продукцию и удобрения. Из Киргизии в Бурятию ввозили предметы одежды.

- С соседними странами торговали 27 участников ВЭД из Бурятии, которые подали 109 статистических форм учета перемещения товара во взаимной торговле. В 1 полугодии 2019 года таких участников было 34. При этом Бурятская таможня выявила 53 нарушения порядка представления статистических форм. Взыскано 30 тысяч рублей штрафов, вынесено 45 предупреждений, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни. 



Таможня торговля
 
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