Бурятия поднялась на 17 позиций в национальном инвестиционном рейтинге

Глава Агентства стратегических инициатив объяснила успех дальневосточных регионов
Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2020 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило на заседании наблюдательного совета, которое в режиме видеоконференции провёл президент Владимир Путин.
Бурятия по сравнению с результатом прошлого года улучшила позицию сразу на 17 пунктов. В рейтинге Бурятия переместилась с 49 места на 32.
- Регионам Дальневосточного федерального округа вы, Владимир Владимирович, поставили задачу войти в тридцатку. Сегодня Республика Саха в топ-20, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область – в числе первых 30, а Республика Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю, - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.
Она объяснила успех дальневосточных регионов простыми управленческими решениями: региональные власти совместно с предпринимателями выделили «болевые точки» и разработали планы их быстрого устранения, назвав «планами быстрых побед».
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и лёгкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса. В процессе выявляются лучшие практики, которые внедряются в регионах.
- Традиционно ежегодно мы проводим опрос предпринимателей по всей стране и задаём вопросы: удобно ли вести им бизнес в том регионе, где они находятся, какие меры поддержки предприниматель может получить в этом регионе, какая инфраструктура доступна для бизнеса в этом субъекте, какие сроки, процедуры и затраты необходимы для получения государственных услуг, разрешительных документов, доступность кадров в регионе, контрольно-надзорная деятельность, - пояснила Светлана Чупшева.
В этом году было опрошено около полумиллиона предпринимателей по всей России.
По информации правительства Бурятии
Бурятия поднялась на 17 позиций в национальном инвестиционном рейтинге
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 13.07.2020
Глава Агентства стратегических инициатив объяснила успех дальневосточных регионов
Экономика, 13.07.2020
Также будут установлены три водоколонки
По водоснабжению это коснулось жителей более 90 муниципальных образований
В этом году началось строительство моста через реку Дабатуйка
Реконструкция должна завершиться к 2024 году
В июле перечисляют дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей на ребёнка
Экономика, 09.07.2020
Стоимость самолёта не должна превышать 120 млрд рублей
Экономика, 08.07.2020
Больше всего зерновых культур засеяно в Муршибирском районе
Экономика, 08.07.2020
Современная техника способна выполнять самые различные задачи заказчика
Сейчас больница располагается в зданиях, построенных в 1941 году
Глава республики Алексей Цыденов озвучил размеры разрыва бюджета
6 июля в Иркутскую область прибыла руководитель Ростуризма Зарина Догузова
Больше всего беременных оказалось в Чечне
Продавцы выставляют новые машины, покупателей становится больше
Суммы зависят от квалификации сотрудника и работы непосредственно с больными коронавирусом