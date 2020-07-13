Бурятия поднялась на 17 позиций в национальном инвестиционном рейтинге

Глава Агентства стратегических инициатив объяснила успех дальневосточных регионов



Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2020 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило на заседании наблюдательного совета, которое в режиме видеоконференции провёл президент Владимир Путин.



Бурятия по сравнению с результатом прошлого года улучшила позицию сразу на 17 пунктов. В рейтинге Бурятия переместилась с 49 места на 32.



- Регионам Дальневосточного федерального округа вы, Владимир Владимирович, поставили задачу войти в тридцатку. Сегодня Республика Саха в топ-20, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область – в числе первых 30, а Республика Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю, - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.



Она объяснила успех дальневосточных регионов простыми управленческими решениями: региональные власти совместно с предпринимателями выделили «болевые точки» и разработали планы их быстрого устранения, назвав «планами быстрых побед».



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и лёгкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса. В процессе выявляются лучшие практики, которые внедряются в регионах.



- Традиционно ежегодно мы проводим опрос предпринимателей по всей стране и задаём вопросы: удобно ли вести им бизнес в том регионе, где они находятся, какие меры поддержки предприниматель может получить в этом регионе, какая инфраструктура доступна для бизнеса в этом субъекте, какие сроки, процедуры и затраты необходимы для получения государственных услуг, разрешительных документов, доступность кадров в регионе, контрольно-надзорная деятельность, - пояснила Светлана Чупшева.



В этом году было опрошено около полумиллиона предпринимателей по всей России.





По информации правительства Бурятии





