По водоснабжению это коснулось жителей более 90 муниципальных образований
На территории Забайкальского края в 2020 году сложилась беспрецедентная ситуация в области тарифообразования: тарифы на коммунальные услуги не только не повысились в ряде муниципальных образований, но и снизились с начала года. Такого эффекта удалось достичь благодаря проведению детального анализа особенностей технологического процесса, позволившего снизить затратную часть.
- К примеру, жители села Зуткулей Дульдургинского района в конце 2019 года за 1 кубический метр воды платили 66,07 рублей, а с 1 января 2020 года стали покупать воду за 33,50 рублей, – отметила руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Елена Морозова.
Так, жители 16 муниципальных образований ощутили такое снижение тарифов по услуге теплоснабжения. По водоснабжению это коснулось жителей более чем в 90 муниципальных образованиях, по водоотведению – в 10 сельских поселениях.
Для прочих потребителей также наблюдается снижение тарифов: на услуги теплоснабжения в среднем по Забайкальскому краю составило около 2% в более чем 60 муниципальных образованиях, на водоснабжение – 8% в более чем 70 сельских поселениях, на водоотведение – 6% в более чем в 20 сельских поселениях. Об этом сообщает пресс-служба региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
В Забайкалье в 2020 году произошло снижение тарифов
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