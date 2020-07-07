Турпоток в Иркутскую область к 2024 году планируют увеличить на 80%

6 июля в Иркутскую область прибыла руководитель Ростуризма Зарина Догузова
В ходе рабочей поездки она посетила туристко-рекреационный кластер «Ворота Байкала» в Байкальске, территорию глемпинга «Долина мечтателей» в Листвянке, «Байкальскую экологическую лабораторию развития человечества» в Большом Голоустном, архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».
- Байкал – один из ключевых туристических магнитов нашей страны. Только системное и грамотное развитие туризма может внести существенный вклад в экономику региона, повысить доступность и привлекательность озера для туристов и при этом сохранить экосистему Байкала. Конечно, сегодня одна из ключевых проблем - это отсутствие качественных комплексных туристических продуктов в разных ценовых категориях. Речь, в первую очередь, идёт об отсутствии современной обеспечивающей и туристической инфраструктуры. Нам еще многое предстоит сделать вместе с регионами: мы будем развивать особые экономические зоны, перенастраивать инфраструктуру, и работать с инвесторами. Одна из ключевых мер поддержки, которую мы планируем предложить инвесторам - субсидирование процентной ставки на строительство отелей. Отдельный трэк работы - это создание сети кемпингов и глэмпингов - современных модульных некапитальных строений, которые набирают в мире большую популярность. Мы готовы поддержать предпринимательские инициативы по созданию такие проектов, - заявила Зарина Догузова.
По оценочным данным, в 2019 году в Иркутской области побывали более 1,7 млн туристов, из них более 367 тысяч – это иностранцы. В основном, Иркутскую область посещают с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, актуальны деловые поездки, экологические туры, частные визиты. В 2020 году в связи с коронавирусом ситуация ухудшилась, её нужно исправлять, развивая внутренний туризм.
- В рамках стратегии социально-экономического развития региона мы поставили цель к 2024 году увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% - до 3,1 миллиона человек. И это вполне достижимо. Важно, чтобы отдых был недорогим, комфортным и интересным. У нас много идей, которые будут реализованы совместно с жителями региона, - заявил врио губернатора Игорь Кобзев.
По информации правительства Иркутской области
Турпоток в Иркутскую область к 2024 году планируют увеличить на 80%
Экономика, Фото:
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