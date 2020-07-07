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Авторынок Улан-Удэ приходит в норму после спада

Авторынок Улан-Удэ приходит в норму после спада
Экономика,  Фото:pixabay.com
Продавцы выставляют новые машины, покупателей становится больше

Закончилось первое полугодие 2020 года. Автомобильный сайт Дром подвёл итоги на авторынках и пришёл к выводу, что постепенное снятие карантинных мер возвращает жизнь на существующие площадки. Рынки возобновляют работу, продавцы выставляют новые машины, покупателей становится больше.

В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлили до 31 июля, но авторынок Улан-Удэ работает, и достаточно активно. Посетителей на площадке почти столько же, как и в «докарантинный» период. Профессиональные продавцы уже начали обновлять ассортимент свежими поставками.

Везут самые ходовые модели: Toyota Premio, Wish и Prius Alpha. В зависимости от состояния и комплектации их продают за 600-800 тысяч рублей без пробега по России. Среди более доступных автомобилей чаще всего предлагают Honda Fit и Nissan Cube за 500 тысяч рублей при отсутствии пробега по РФ и до 150 тысяч — за машины с пробегом. Самыми бюджетными на площадке продолжают оставаться Лады — в основном «семёрки» и «Нивы», которые стоят от 100 тысяч рублей и не выше 300 тысяч.

- Жаркая погода, установившаяся в республике, не снижает активности на авторынке. Всех «остужает» радость от переноса на год новых правил оформления праворульных машин, - отмечают эксперты сайт Дром.

Первая половина текущего года стала тяжёлой для автомобильной отрасли — скачок курса доллара, пандемия коронавируса и ограничение передвижения в регионах страны снизили покупательскую способность россиян и, как следствие, спрос на машины. Большинство авторынков месяцами простаивали без движения.
автомобили авторынок
 
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