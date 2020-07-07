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Бурятии получит почти 120 млн на ковидные выплаты соцработникам

Бурятии получит почти 120 млн на ковидные выплаты соцработникам
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Суммы зависят от квалификации сотрудника и работы непосредственно с больными коронавирусом

Правительство России выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты соцработникам Бурятии за работу в условиях распространения коронавируса. Республике выделено 119,17 млн рублей из федерального бюджета.

Пособия выплачиваются с середины апреля, по поручению президента Владимира Путина их продлили до 15 сентября, на что правительство выделило более 11 млрд рублей. Суммы зависят от квалификации сотрудника и работы непосредственно с больными коронавирусом.

Врачам социальных учреждений за работу в течение рабочей смены (14 дней) предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей, а в случае выявления в организации коронавируса – 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тысяч и 35 тысяч соответственно.

Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.

Младший медицинский персонал должен получить по 15 тысяч и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом представил инфографику по бюджетным трансферам в регионы Дальневосточного федерального округа.

В ДФО самые большие бюджетные трансферы получат Республика Саха (Якутия) – 339,69 млн. рублей, Хабаровский край – 158,28 млн. рублей и Амурская область – 143,30 млн. рублей.



бюджет коронавирус профилактика социальная поддержка
 
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