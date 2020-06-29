В Забайкалье предприниматели получат компенсацию за дезинфекцию

Экономика, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Субсидии можно получить через налоговую службу



Правительство России предоставит субсидии предпринимателям, которые проводили дезинфекцию своих помещений и территорий во время пандемии COVID-19.



- Субсидии выделены для физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного бизнеса, сферы общепита, бытовых услуг и дополнительного образования, – объяснила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства краевого минэкономразвития Наталья Белова. – Получить средства можно через налоговую службу. Процедура проста – войдите в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте. Подать документы можно с 15 июля.



Размер субсидии для организаций будет определён как сумма первоначальных и текущих расходов на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий. На первоначальные расходы выделяется 15000 рублей, на текущие - 6500 рублей в расчёте на каждого работника в мае 2020 года. ИП без работников получат 15000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.

