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В Забайкалье предприниматели получат компенсацию за дезинфекцию

В Забайкалье предприниматели получат компенсацию за дезинфекцию
Экономика,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Субсидии можно получить через налоговую службу

Правительство России предоставит субсидии предпринимателям, которые проводили дезинфекцию своих помещений и территорий во время пандемии COVID-19.

- Субсидии выделены для физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного бизнеса, сферы общепита, бытовых услуг и дополнительного образования, – объяснила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства краевого минэкономразвития Наталья Белова. – Получить средства можно через налоговую службу. Процедура проста – войдите в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте. Подать документы можно с 15 июля.

Размер субсидии для организаций будет определён как сумма первоначальных и текущих расходов на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий. На первоначальные расходы выделяется 15000 рублей, на текущие - 6500 рублей в расчёте на каждого работника в мае 2020 года. ИП без работников получат 15000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.
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