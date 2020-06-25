На реконструкцию комбината питания Улан-Удэ потратят более 350 млн

Капитальный ремонт не проводился 27 лет



В Улан-Удэ готовятся к реконструкции Городского комбината школьного питания. Средства на капитальную реконструкцию предприятия выделены в рамках Единой дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Ремонта здесь не было 27 лет. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, после реконструкции будет «современный промышленный комбинат» для производства продукции не только для школ, но и, возможно, для детсадов. Торги проведут этим летом.

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Проект предусматривает реконструкцию здания комбината, строительство гаража и дизельной электростанции. Так, строители полностью заменят крышу, усилят каркас здания, заменят окна, двери и ворота, утеплят и облицуют фасад, полностью заменят устаревшее оборудование, лифт, инженерные сети, ограждение и проведут перепланировку и отделку помещений. Кроме того, будет произведено устройство проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием.



На эти цели выделено более 356,7 млн рублей.

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- Все оборудование будет новое, менее энергоёмкое, и будет позволять вырабатывать те продукты, которые раньше невозможно было выработать. С новым оборудованием, с новой установкой появится возможность существенно расширить перечень меню для наших детей, - сказал Игорь Шутенков.

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Несмотря на то, что капитальный ремонт здания не проводился с 1993 года, технологические процессы и санитарно-эпидемиологическое состояние соответствовало всем нормам.

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Комбинат обеспечивает школьников завтраками, обедами, полдниками, а также снабжает полуфабрикатами высокой степени готовности, мучными и кулинарными изделиями, горячими первыми и вторыми блюдами. Сейчас предприятие обслуживает 69 школ города.



За одну смену комбинат перерабатывает около 10 тонн полуфабрикатов и других блюд.

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Коллектив комбината насчитывает 406 человек, из них 112 работает непосредственно в помещении комбината, остальные сотрудники были распределены по школьным столовым и буфетам. На сегодня и эти 112 человек распределили по новым объектам. Коллектив полностью сохранён.

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Реконструкцию комбината школьного питания планируют завершить в 2021 году.

