В Улан-Удэ присоединят к электросетям новую школу

Сегодня, 23 июня, состоялось выездное заседание под руководством главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, в котором принимал участие директор «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов. Алексей Цыденов лично проверил, как идёт строительство крупнейшего социально значимого объекта – школы на Левом берегу, рассчитанной на 1275 мест. А энергетики подтвердили готовность обеспечить технологическое присоединение строящегося объекта к сетям в кратчайшие сроки



Глава Бурятии Алексей Цыденов лично осмотрел строящийся объект, пообщался с застройщиками и рабочими. Он рассказал, что новая школа будет обеспечена самым современным оборудованием: физико-математической и химической лабораторией, новейшим спортивным комплексом и двумя бассейнами.



Специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии, со своей стороны, готовы полностью обеспечить электроснабжение строящейся школы. Энергетики уже разрабатывают проект, который предполагает монтаж трансформаторной подстанции с трансформаторами 2х1000 кВА и строительство ЛЭП 0,4-10кВ. К концу июля проектные работы будут закончены и начнутся монтажные.



Напомним, с начала 2020 года специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии, несмотря на сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса, присоединили к электрическим сетям 638 новых потребителей на суммарную максимальную мощность более 13 МВт.



Среди подключенных потребителей целый ряд новых социально значимых объектов. Это электроустановки для расширяющейся гимназии №33 в городе Улан-Удэ, два сельских дома культуры в селе Сорок Окинского района и улусе Залан Селенгинского района, четыре спортивных сооружения в городе Кяхта (спортивная игровая площадка, гиревой центр, спортивный лагерь и спортивный комплекс). В Мухоршибирском районе энергетики обеспечили электроэнергией коррекционную общеобразовательную школу. Специалисты Россети Сибирь в Бурятии также провели свет к 22 объектам уличного освещения. А в селе Елань Кабанского района они подали свет в новую часовню.



До конца этого года специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии планируют обеспечить технологическое присоединение к электросетям компании порядка 40 объектов, относящихся к национальным проектам: сюда входят больницы, школы, детские сады, культурные центры и целый ряд других социально значимых объектов.



В ближайшей перспективе – подключение школ в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района и в посёлке Аршан Тункинского района, а также детского сада в селе Гурульба Иволгинского района. Проекты будут реализованы в июле. Всего до конца года будут подключены шесть строящихся детских садов и пять школ.



- Мы всегда с удовольствием берёмся за подключение новых объектов. Приятно сознавать, что мы работаем для того, чтобы обеспечить лучшее будущее для следующего поколения. Я сам отец четверых детей и понимаю, насколько важно дать им хорошее образование, заложить базу, привить правильные жизненные принципы. Думаю, новая современная школа очень поможет в этом благородном деле. А свет мы обеспечим, – отметил директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.

