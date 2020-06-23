 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

На Левом берегу в Улан-Удэ откроют новую амбулаторию

На Левом берегу в Улан-Удэ откроют новую амбулаторию
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Новую амбулаторию создадут для жителей Солдатского, Поселья и Истока

В Улан-Удэ на Левобережье власти выкупят помещение для открытия новой амбулатории. Она появится на улице Покровская, 34а и будет обслуживать жителей Истока, Солдатского и Поселья – порядка 15 тысяч человек.

Сегодня состоялось выездное совещание, на место будущей амбулатории выезжали глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

- В пятницу состоялось заседание комиссии по развитию Дальнего Востока, и Юрий Трутнев (полпред президента в ДФО – ред.) подтвердил финансирование, предложил выкуп этого здания, - сообщил Алексей Цыденов.

Открыть амбулаторию на Левом берегу просили жители микрорайона.


У двухэтажного здания площадью 565 кв.м. имеются все коммуникации. Здесь возможна перепланировка под офис врача семейной практики.

- Врачебную амбулаторию мы начали выбирать ещё зимой. Мы приезжали сюда вместе с главврачом поликлиники № 1, с министром здравоохранения, владельцами этого объекта, обошли, посмотрели и пришли к выводу, что и для населения, и для врачей будет удобно такое расположение. Была достигнута договоренность о приведении здания в соответствие со всеми нормами и СНИПам. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что финансирование определено, через месяц заказчик сдает нам объект для выкупа. Мы постараемся сделать здесь и благоустройство, и подъезд к поликлинике, и площадку для стоянки и, конечно, автобусную остановку, - сообщил Игорь Шутенков.

Планируется, что здесь будут вести приём два врача-терапевта, два педиатра и три врача общеврачебной практики. Итого приём будет вестись на семи участках. В новом здании расположатся процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забора анализов, дневной стационар на пять коек, доврачебный кабинет со смотровым кабинетом, кабинет функциональной диагностики, комната матери и ребёнка, аптечный пункт, а также служебные помещения.

Также здесь организуют работу выездных бригад специализированной медицинской помощи - сюда будут приезжать невролог, окулист, хирург, эндокринолог и другие узкие специалисты.

- Старые здания амбулаторий в микрорайонах Исток и Солдатский не соответствовали никаким санитарным правилам и нормам. Там не было воды, канализации и введение в строй этого нового здания позволит улучшить условия для нахождения пациентов, для работы медицинского персонала, что тоже немаловажно, - отметила главный врач городской поликлиники №1 Наталья Бадмаева.


В дальнейшем здание по улице Талалихина, в котором до сих пор размещалась амбулатория посёлка Солдатский, будет переоборудована под культурно-досуговый центр, а также пункт полиции.

На территории Левобережной части Советского района г. Улан-Удэ - в мкрн Исток и Солдатский - на начало этого года проживает более 11,3 тысяч человек. В течение последних трех лет сохраняется положительный прирост населения на 150-200 человек ежегодно. Ожидается, что к 2024 году в мкрн Солдатский и Исток будет проживать около 15 тысяч человек.

амбулатория медицинская помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию из Москвы впервые начнут летать чартеры с туристами
В Бурятию из Москвы впервые начнут летать чартеры с туристами
Экономика, 22.06.2020
Глава Бурятии поручил сделать всё, чтобы туристы захотели вернуться
На трассе «Байкал» в Бурятии реконструируют мост
На трассе «Байкал» в Бурятии реконструируют мост
Экономика, 22.06.2020
Также мост отремонтируют в Иркутской области
В Бурятии стали меньше строить
В Бурятии стали меньше строить
Экономика, 22.06.2020
Более половины построенного жилья приходится на Улан-Удэ
Музей по ошибке объявил цену за скульптуру Даши Намдакова в 5 миллиардов
Музей по ошибке объявил цену за скульптуру Даши Намдакова в 5 миллиардов
Экономика, 12.06.2020
Курьёзный случай произошёл с работой Даши Намдакова в городе Кемерово
Жители Бурятии сами решат, на что потратить 300 миллионов рублей
Жители Бурятии сами решат, на что потратить 300 миллионов рублей
Экономика, 12.06.2020
Финансирование получает те объекты благоустройства, за которые проголосует большинство людей
Бизнесмены Бурятии получают «зарплатные» субсидии
Бизнесмены Бурятии получают «зарплатные» субсидии
Экономика, 11.06.2020
После простоя предприниматели приступают к работе с помощью полученных субсидий
В Бурятии расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей
В Бурятии расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Экономика, 11.06.2020
Список расширили до 41 вида экономической деятельности
В Бурятии отремонтируют участок трассы Р-258 «Байкал»
В Бурятии отремонтируют участок трассы Р-258 «Байкал»
Экономика, 11.06.2020
В Бурятии отремонтируют участок трассы Р-258 «Байкал»
В Улан-Удэ повышается тариф на воду
В Улан-Удэ повышается тариф на воду
Экономика, 11.06.2020
Пока минстрой России обсуждает отказ от повышения тарифов, «Водоканал» предупредил об увеличении платы
В Улан-Удэ решили отремонтировать лестницу, ведущую к «Арбату»
В Улан-Удэ решили отремонтировать лестницу, ведущую к «Арбату»
Экономика, 11.06.2020
Только на разработку документации выделено 350  тысяч рублей
В эвенкийском селе в Бурятии ремонтируют сельский дом культуры
В эвенкийском селе в Бурятии ремонтируют сельский дом культуры
Экономика, 11.06.2020
Капитальный ремонт здания не проводился с 50-х годов
В Бурятии комплексы фотофиксации «собрали» 74 млн рублей
В Бурятии комплексы фотофиксации «собрали» 74 млн рублей
Экономика, 10.06.2020
Было возбуждено более 97 тысяч административных дел
На Байкал запустят чартерные рейсы
На Байкал запустят чартерные рейсы
Экономика, 10.06.2020
Стоимость недельных туров в Бурятию будет начинаться от 30 тысяч
На улице Жердева в Улан-Удэ укладывают асфальт
На улице Жердева в Улан-Удэ укладывают асфальт
Экономика, 09.06.2020
К этой дороге установлены особые дорожные требования

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^