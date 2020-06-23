На Левом берегу в Улан-Удэ откроют новую амбулаторию

Открыть амбулаторию на Левом берегу просили жители микрорайона.







- Старые здания амбулаторий в микрорайонах Исток и Солдатский не соответствовали никаким санитарным правилам и нормам. Там не было воды, канализации и введение в строй этого нового здания позволит улучшить условия для нахождения пациентов, для работы медицинского персонала, что тоже немаловажно, - отметила главный врач городской поликлиники №1 Наталья Бадмаева.





На территории Левобережной части Советского района г. Улан-Удэ - в мкрн Исток и Солдатский - на начало этого года проживает более 11,3 тысяч человек. В течение последних трех лет сохраняется положительный прирост населения на 150-200 человек ежегодно. Ожидается, что к 2024 году в мкрн Солдатский и Исток будет проживать около 15 тысяч человек.





В Улан-Удэ на Левобережье власти выкупят помещение для открытия новой амбулатории. Она появится на улице Покровская, 34а и будет обслуживать жителей Истока, Солдатского и Поселья – порядка 15 тысяч человек.Сегодня состоялось выездное совещание, на место будущей амбулатории выезжали глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.- В пятницу состоялось заседание комиссии по развитию Дальнего Востока, и Юрий Трутнев (полпред президента в ДФО – ред.) подтвердил финансирование, предложил выкуп этого здания, - сообщил Алексей Цыденов.У двухэтажного здания площадью 565 кв.м. имеются все коммуникации. Здесь возможна перепланировка под офис врача семейной практики.- Врачебную амбулаторию мы начали выбирать ещё зимой. Мы приезжали сюда вместе с главврачом поликлиники № 1, с министром здравоохранения, владельцами этого объекта, обошли, посмотрели и пришли к выводу, что и для населения, и для врачей будет удобно такое расположение. Была достигнута договоренность о приведении здания в соответствие со всеми нормами и СНИПам. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что финансирование определено, через месяц заказчик сдает нам объект для выкупа. Мы постараемся сделать здесь и благоустройство, и подъезд к поликлинике, и площадку для стоянки и, конечно, автобусную остановку, - сообщил Игорь Шутенков.Планируется, что здесь будут вести приём два врача-терапевта, два педиатра и три врача общеврачебной практики. Итого приём будет вестись на семи участках. В новом здании расположатся процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забора анализов, дневной стационар на пять коек, доврачебный кабинет со смотровым кабинетом, кабинет функциональной диагностики, комната матери и ребёнка, аптечный пункт, а также служебные помещения.Также здесь организуют работу выездных бригад специализированной медицинской помощи - сюда будут приезжать невролог, окулист, хирург, эндокринолог и другие узкие специалисты.В дальнейшем здание по улице Талалихина, в котором до сих пор размещалась амбулатория посёлка Солдатский, будет переоборудована под культурно-досуговый центр, а также пункт полиции.