Падение цен отмечено как на «трёшки», так и на «однушки» с «двушками»
В Улан-Удэ за время второго «карантинного» месяца стала дешевле аренда квартир. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», исследовавшие ставки на квартиры всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.
В столице Бурятии, подсчитали аналитики «Мира квартир», снять сейчас однокомнатную квартиру можно в среднем за 11 138 рублей в месяц. Майская цена упала по сравнению с предыдущим месяцем почти на 4%. Цена за аренду «двушки» в среднем – 15184 рублей (-4,4%), «трёшки» – 19532 рублей (-4,6%).
В рейтинге по арендным ставкам на квартиры столица Бурятии занимает 43 место среди 70 городов России.
За май – второй месяц ограничительных мер – «однушки» стали доступнее в 47 городах из 70, «двушки» – в 51, «трёшки» – в 58. Самое заметное падение отмечено в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове.
При этом в отдельных населённых пунктах цены слегка подросли. Прежде всего, это города юга России – Сочи, Севастополь, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар. Это означает, что подготовка к курортному сезону идёт полным ходом.
Сегодня среднестатистическая российская «однушка» стоит 13 тыс. руб./мес., «двушка» – 17,1 тыс. руб./мес., «трёшка» – 22,8 тыс. руб./мес.
- Не исключено, что рынок аренды отыграет своё обратно, когда все ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно отменены. Уехавшие из крупных городов вернутся и станут искать жильё, – полагают эксперты «Мира квартир». – Может быть, уже в июне цены понемногу поползут вверх.
В Улан-Удэ подешевела аренда квартир
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 02.06.2020
Падение цен отмечено как на «трёшки», так и на «однушки» с «двушками»
В него вошли СМИ и издательства
Инвесторы планируют открыть племенную молочную козью ферму
Среди регионов России Бурятия на четвёртом месте
29 мая глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Улан-Удэнский авиационный завод
Авиакомпания «Smartavia» выполнила первый за двухмесячный перерыв полёт в Москву
Улан-Удэнский авиационный завод возобновил работу в полном объёме с 12 мая после ограничительных и карантинных мер из-за новой коронавирусной инфекции
Во время рабочего визита главы Бурятии Алексея Цыденова на Улан-Удэнский авиационный завод представили экономические показатели предприятия
Экономика, 29.05.2020
Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года
Экономика, 28.05.2020
Мэрия ведёт жёсткую борьбу с посредниками и коррупционными схемами выделения мест на рынке
Экономика, 28.05.2020
Объём платных услуг в республике снизился
В Прибайкальском районе стартовал ремонт трассы Р-258 «Байкал» с 392 по 397 км
В 2020 году к электросетям подключат больницы, школы, детские сады, культурные центры и другие социально значимые объекты республики
Москва выделила 100 миллиардов рублей на 56 регионов
Статистику раскрыл Бурятстат