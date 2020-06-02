В Улан-Удэ подешевела аренда квартир

Падение цен отмечено как на «трёшки», так и на «однушки» с «двушками»



В Улан-Удэ за время второго «карантинного» месяца стала дешевле аренда квартир. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», исследовавшие ставки на квартиры всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.



В столице Бурятии, подсчитали аналитики «Мира квартир», снять сейчас однокомнатную квартиру можно в среднем за 11 138 рублей в месяц. Майская цена упала по сравнению с предыдущим месяцем почти на 4%. Цена за аренду «двушки» в среднем – 15184 рублей (-4,4%), «трёшки» – 19532 рублей (-4,6%).



В рейтинге по арендным ставкам на квартиры столица Бурятии занимает 43 место среди 70 городов России.



За май – второй месяц ограничительных мер – «однушки» стали доступнее в 47 городах из 70, «двушки» – в 51, «трёшки» – в 58. Самое заметное падение отмечено в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове.



При этом в отдельных населённых пунктах цены слегка подросли. Прежде всего, это города юга России – Сочи, Севастополь, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар. Это означает, что подготовка к курортному сезону идёт полным ходом.



Сегодня среднестатистическая российская «однушка» стоит 13 тыс. руб./мес., «двушка» – 17,1 тыс. руб./мес., «трёшка» – 22,8 тыс. руб./мес.



- Не исключено, что рынок аренды отыграет своё обратно, когда все ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно отменены. Уехавшие из крупных городов вернутся и станут искать жильё, – полагают эксперты «Мира квартир». – Может быть, уже в июне цены понемногу поползут вверх.



