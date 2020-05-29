В Забайкалье приведут к нормативу 10 км трассы «Байкал»

Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года



На подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» в Забайкальском крае работы по капитальному ремонту будут выполнены на двух участках с 681 по 686 км и с 713 по 719 км.



На первом участке полностью сфрезеровано дорожное полотно, установлены временные дорожные знаки и направляющие устройства. В настоящее время выполняется устройство и разработка земляного полотна с понижением профиля автодороги.



Движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Старт работ на втором участке намечен на июль этого года.



В ходе ремонтных работ на двух участках уложат дорожную одежду из высокопрочного и износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасного дорожного движения на объектах установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут горизонтальную разметку.



Водителей просят соблюдать скоростной режим на участках производства работ согласно установленным временным дорожным знакам.



Ввод в эксплуатацию двух участков планируется в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Справка:



В Забайкальском крае в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 107 км Р-258 «Байкал» с 612 по 719 км. На этом участке за последние пять лет отремонтировано восемь искусственных сооружений и свыше 80% протяжённости дороги.



Трёхлетней программой предусмотрено приведение в нормативное состояние 28,5 км дороги, путем производства капитальных ремонтов участков – 14,9 км., ремонта – 13,6 км. К 2024 году планируется отремонтировать 11 мостов.



К концу 2022 года в нормативном состоянии будет 100% дороги с 612 по 719 км Р-258 «Байкал».



