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В Забайкалье приведут к нормативу 10 км трассы «Байкал»

В Забайкалье приведут к нормативу 10 км трассы «Байкал»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года

На подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» в Забайкальском крае работы по капитальному ремонту будут выполнены на двух участках с 681 по 686 км и с 713 по 719 км.

На первом участке полностью сфрезеровано дорожное полотно, установлены временные дорожные знаки и направляющие устройства. В настоящее время выполняется устройство и разработка земляного полотна с понижением профиля автодороги.

Движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Старт работ на втором участке намечен на июль этого года.

В ходе ремонтных работ на двух участках уложат дорожную одежду из высокопрочного и износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасного дорожного движения на объектах установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут горизонтальную разметку.

Водителей просят соблюдать скоростной режим на участках производства работ согласно установленным временным дорожным знакам.

Ввод в эксплуатацию двух участков планируется в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Справка:

В Забайкальском крае в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 107 км Р-258 «Байкал» с 612 по 719 км. На этом участке за последние пять лет отремонтировано восемь искусственных сооружений и свыше 80% протяжённости дороги.

Трёхлетней программой предусмотрено приведение в нормативное состояние 28,5 км дороги, путем производства капитальных ремонтов участков – 14,9 км., ремонта – 13,6 км. К 2024 году планируется отремонтировать 11 мостов.

К концу 2022 года в нормативном состоянии будет 100% дороги с 612 по 719 км Р-258 «Байкал».

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