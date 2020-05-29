Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года
На подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» в Забайкальском крае работы по капитальному ремонту будут выполнены на двух участках с 681 по 686 км и с 713 по 719 км.
На первом участке полностью сфрезеровано дорожное полотно, установлены временные дорожные знаки и направляющие устройства. В настоящее время выполняется устройство и разработка земляного полотна с понижением профиля автодороги.
Движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Старт работ на втором участке намечен на июль этого года.
В ходе ремонтных работ на двух участках уложат дорожную одежду из высокопрочного и износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасного дорожного движения на объектах установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут горизонтальную разметку.
Водителей просят соблюдать скоростной режим на участках производства работ согласно установленным временным дорожным знакам.
Ввод в эксплуатацию двух участков планируется в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Справка:
В Забайкальском крае в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 107 км Р-258 «Байкал» с 612 по 719 км. На этом участке за последние пять лет отремонтировано восемь искусственных сооружений и свыше 80% протяжённости дороги.
Трёхлетней программой предусмотрено приведение в нормативное состояние 28,5 км дороги, путем производства капитальных ремонтов участков – 14,9 км., ремонта – 13,6 км. К 2024 году планируется отремонтировать 11 мостов.
К концу 2022 года в нормативном состоянии будет 100% дороги с 612 по 719 км Р-258 «Байкал».
В Забайкалье приведут к нормативу 10 км трассы «Байкал»
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мэрия ведёт жёсткую борьбу с посредниками и коррупционными схемами выделения мест на рынке
Объём платных услуг в республике снизился
Пассажирооборот в Бурятии сократился на четверть
В Прибайкальском районе стартовал ремонт трассы Р-258 «Байкал» с 392 по 397 км
В 2020 году к электросетям подключат больницы, школы, детские сады, культурные центры и другие социально значимые объекты республики
Москва выделила 100 миллиардов рублей на 56 регионов
Статистику раскрыл Бурятстат
Продукция завода идёт на ремонт дороги «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»
Большая часть долгов приходится на строительный бизнес
Высадка начнётся в конце мая
Также в соседнюю страну направлены куриные крылышки, желатин, супы быстрого приготовления, свинина
Прокуратура предотвратила заключение контракта на незаконный проект строительства
В Бурятии также озвучили, в каких отраслях самые низкие и высокие зарплаты
Экономика, 21.05.2020
Рассчитавшие прожиточный минимум считают, что в месяц хватит чуть более 11 тысяч
Экономика, 20.05.2020
Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары