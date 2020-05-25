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В Бурятии энергетики обеспечат светом более 40 объектов по нацпроектам

В Бурятии энергетики обеспечат светом более 40 объектов по нацпроектам
Экономика,  Фото:пресс-служба «Россети Сибирь»
В 2020 году к электросетям подключат больницы, школы, детские сады, культурные центры и другие социально значимые объекты республики

До конца этого года специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии планируют обеспечить технологическое присоединение к электросетям компании 40 объектов, относящихся к национальным проектам. Сюда входят больницы, школы, детские сады, культурные центры и целый ряд других социально значимых объектов.

В ближайшей перспективе подключение школ в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района и в посёлке Аршан Тункинского района, а также детского сада в селе Гурульба Иволгинского района. Проекты будут реализованы в июле. Всего до конца года будут подключены восемь строящихся детских садов и три школы.

12 объектов, требующих подключения к электросетям, относятся к спортивным сооружениям. Это целый ряд спортивных центров, стадионов, комплексов и площадок как в городе Улан-Удэ, так и в районах. Энергетики обеспечат электроснабжение строящегося центра единоборств в Улан-Удэ, спортивного центра в селе Кабанск и многих других объектов.

Ещё шесть строящихся объектов, требующих обеспечения электроэнергии, относятся к сфере здравоохранения. Это в том числе строящиеся поликлиника в селе Тарбагатай, фельдшерские пункты (ФАП) в селе Большая речка Кабанского района и в посёлке Челутай Заиграевского района.

- Несмотря на сложные экономические условия, в которых мы оказались из-за распространения коронавируса, наши специалисты продолжают свою работу. Проводятся ремонтные работы, возобновлён процесс технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, конечно, с соблюдением всех правил безопасности и профилактики. Компания «Россети Сибирь» в Бурятии готова обеспечить выполнение национальных проектов в полном объёме, – рассказал руководитель компании «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.

Всего с начала года энергетики уже обеспечили светом целый ряд новых социально значимых объектов. Это электроустановки для расширяющейся гимназии №33 в городе Улан-Удэ, детский сад в селе Эрхирик, два сельских дома культуры в селе Сорок Окинского района и улусе Залан Селенгинского района, четыре спортивных сооружения в городе Кяхта (спортивная игровая площадка, гиревой центр, спортивный лагерь и спортивный комплекс). В Мухоршибирском районе энергетики обеспечили электроэнергией коррекционную общеобразовательную школу. Специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии также провели свет к 22 объектам уличного освещения. А в селе Елань Кабанского района они подали свет в новую часовню.
Россети Сибирь электроснабжение Бурятия национальный проект
 
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