Иркутская область представлена 11 предприятиями, Забайкальский край – тремя
Список системообразующих предприятий опубликовало министерство экономического развития РФ. В Иркутской области 11 предприятий признаны системообразующими: Байкальская пригородная пассажирская компания, международный аэропорт «Иркутск», авиакомпания «ИрАэро», Верхнеленское речное пароходство, «Лесресурс», группа компаний «Фармасинтез», «Саянскхимпласт», «Азия Мьюзик Компани», Иркутская нефтяная компания, «Востсибуголь», Иркутская электросетевая компания. Они могут рассчитывать на льготные кредиты, субсидируемые государством в размере ключевой ставки Центробанка, и на адресную поддержку в случае возникновения трудностей во время пандемии коронавируса.
Ранее Минэкономразвития РФ запустило интерактивный сервис с перечнем системообразующих предприятий российской экономики. Перечень составлен на основе списков, представленных отраслевыми министерствами. Всего в перечне сегодня 1 151 компания страны. Узнать подробности можно на сайте data.economy.gov.ru . В перспективе на этом сайте появится аналогичная инфографика, которая позволит отслеживать антикризисные меры поддержки предпринимателей, в том числе по выдаче беспроцентных кредитов, отсрочкам платежей и другим. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Иркутской области.
На 29 апреля в список системообразующих предприятий также включены 3 организации Забайкальского края: Забайкальская пригородная пассажирская компания, ТГК-14, Приаргунское производственное горно-химическое объединение. Предприятия Бурятии в списке пока не представлены.
Организации Бурятии не вошли в перечень системообразующих предприятий
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