Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям
В Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора производят досмотр подконтрольных грузов при экспорте, импорте и транзите в ЖДПП «Наушки».
С 13 по 20 апреля при экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 1 360 200 штук куриных яиц и 47 партий продукции весом 312 тонн: 170 тонн молочной, 3 тонны мясной и 26 тонн рыбной продукции, 73 тонны свинины и 40 тонн овса.
При транзите осуществлен досмотр 22 партий свинины весом 348 тонн, экспортируемой из Польши также в Монголию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Все экспортные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера.
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
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