 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Апреля

20 Апреля

Популярное

Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины

Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Экономика,  Фото:pixabay.com
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям

В Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора производят досмотр подконтрольных грузов при экспорте, импорте и транзите в ЖДПП «Наушки».

С 13 по 20 апреля при экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 1 360 200 штук куриных яиц и 47 партий продукции весом 312 тонн: 170 тонн молочной, 3 тонны мясной и 26 тонн рыбной продукции, 73 тонны свинины и 40 тонн овса.

При транзите осуществлен досмотр 22 партий свинины весом 348 тонн, экспортируемой из Польши также в Монголию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Все экспортные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера.
Россельхознадзор экспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Экономика, 21.04.2020
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Экономика, 21.04.2020
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Экономика, 21.04.2020
Согласно исследованию, улан-удэнцы готовы судиться по разным поводам
Прирост населения Бурятии оказался минимальным
Прирост населения Бурятии оказался минимальным
Экономика, 20.04.2020
За три года население республики увеличилось всего на 0,2%
В Бурятии китайских строителей заменят местные жители
В Бурятии китайских строителей заменят местные жители
Экономика, 19.04.2020
Однако пока уровень квалификации местных жителей невысок, по сравнению с гастарбайтерами
В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49
В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49
Экономика, 17.04.2020
Строительство обещают завершить к началу нового учебного года
В Бурятии женщины получают на 26% меньше мужчин
В Бурятии женщины получают на 26% меньше мужчин
Экономика, 16.04.2020
Бурятстат озвучил любопытные данные о средней зарплате
В Улан-Удэ приступили к ремонту дорог
В Улан-Удэ приступили к ремонту дорог
Экономика, 15.04.2020
На ремонт в этом году потратят 700 миллионов
В Бурятии более 3 тысяч человек встали на учёт по безработице
В Бурятии более 3 тысяч человек встали на учёт по безработице
Экономика, 15.04.2020
Жители Бурятии воспользовались порталом «Работа в России»
Реконструкция главной библиотеки Бурятии идёт полным ходом
Реконструкция главной библиотеки Бурятии идёт полным ходом
Экономика, 15.04.2020
На реконструкцию Национальной библиотеки выделено более полумиллиарда рублей
В Улан-Удэ начали строить третий мост через Уду
В Улан-Удэ начали строить третий мост через Уду
Экономика, 15.04.2020
«Это то, что даст городу новую жизнь», - сказал глава Бурятии в ходе осмотра
Коронавирус не повлиял на темпы расселения в Бурятии
Коронавирус не повлиял на темпы расселения в Бурятии
Экономика, 15.04.2020
Переселили из аварийного жилья более 250 человек из запланированных 380
В Бурятии резко подешевел имбирь
В Бурятии резко подешевел имбирь
Экономика, 14.04.2020
Ситуация стабилизировалась благодаря рыночному механизму
В Бурятии РЖД отреклось от спорткомплекса
В Бурятии РЖД отреклось от спорткомплекса
Экономика, 14.04.2020
Ещё 130 единиц имущества от РЖД перешло в собственность Бурятии

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^