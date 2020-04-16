В Бурятии женщины получают на 26% меньше мужчин

Бурятстат озвучил любопытные данные о средней зарплате



В Бурятии средняя заработная плата женщин оказалась ниже, чем у мужчин. Об этом сообщил Бурятстат, проведший единовременное выборочное обследование за октябрь 2019 года. Исследование проводилось в организациях численностью более 15 человек, работающих во всех сферах, кроме финансовой и страховой деятельности, государственного управления и обеспечения военной безопасности.



- Средняя начисленная заработная плата работников, полностью отработавших октябрь 2019 года, по кругу обследованных видов экономической деятельности составила 38 961 рубль, - говорится в сообщении Бурятстата.



При этом средняя заработная плата руководителей (61 074 рубля) в 1,5 раза превысила заработную плату специалистов, в 2,4 раза – других служащих и в 1,7 раза – рабочих.



- По видам экономической деятельности наиболее значительные отклонения по категориям персонала наблюдались в соотношении средних заработных плат руководителей и других служащих. Наибольшее отклонение отмечено у работников, занятых деятельностью в области информации и связи, добычи полезных ископаемых и обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха в 3,1-3,7 раза. В свою очередь, наименьшее соотношение наблюдалось у работников, занятых деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, в сфере транспортировки и хранения, строительства, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, где это соотношение составило 1,4-1,9 раза, - отмечают специалисты Бурятстата.



Сравнение заработной платы работников с различным стажем работы на последнем месте работы показало, что самая высокая заработная плата наблюдается у работников, имеющих стаж работы от 15 до 20 лет (44 933 рубля).



Отмечается и зависимость размера заработной платы от уровня образования работников. В целом средняя заработная плата работников с высшим профессиональным образованием составила 45 144 рубля, что значительно выше заработной платы работников, имеющих другие уровни образования.



- Заработная плата женщин, полностью отработавших октябрь 2019 года, в организациях сложилась в размере 33800 рублей, что на 26 % ниже средней заработной платы мужчин, - отметили в Бурятстате.



