Сделаться безработным в Бурятии теперь можно онлайн

Пособие по безработице в Бурятии выросло из-за коронавируса
В Бурятии начал действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. Новый порядок позволяет жителям Бурятии подать заявление для постановки на учёт в качестве безработного и оформить пособие по безработице в режиме онлайн через портал «Работа в России». Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Подтвердить учётную запись на портале Госуслуг онлайн могут клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка или Почта Банка - в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. А также почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля на портале Госуслуг.
Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя.
Информацию о прежнем месте работы, уровне оплаты труда, достоверность данных в заявлении центры занятости будут уточнять сами путём межведомственного взаимодействия.
Упрощённый порядок регистрации граждан в качестве безработных введён до 31 декабря 2020 года.
На портале «Работа в России» достаточно заполнить заявление и резюме, чтобы органы службы занятости начали поиск подходящих вакансий. Имеющиеся в наличии вакансии будут поступать заявителю в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель в свою очередь – ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на собеседование. Если за 10 дней устроиться на работу не удалось, на 11-й день заявителю будет назначено пособие.
Также на сайте можно будет отследить статус заявления: «Зарегистрировано», «Обрабатывается», «Запрос сведений», «Предложены вакансии», «Назначено пособие», «Отказано в пособии», «Трудоустроен», «Заявление отозвано».
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил главам районов обеспечить условия для подачи заявлений в онлайн-режиме:
- Для населённых пунктов, где жители не имеют постоянного доступа к интернету или гаджетов, нужно обеспечить возможность подачи заявления в администрации или в местных отделениях центра занятости. Все должны создать условия, чтобы жители могли прийти и оформить заявление. Соответственно, должны быть обеспечены меры эпидемиологической безопасности: отдельное помещение, дезинфекционные мероприятия, проветривание, социальное дистанцирование. Нужно организовать работу таким образом, чтобы исключить очереди, - обратился к главам муниципальных образований Алексей Цыденов во время совещания Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
С 27 марта по поручению президента России увеличен максимальный размер пособия по безработице почти в 1,5 раза - до размера минимального размера оплаты труда. В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9600 рублей до 14556 рублей. Для северных районов максимальный размер пособия составит 15769 рублей.
Для граждан, состоящих на учёте и получающих максимальный размер пособия, будет сделан перерасчёт с 30 марта.
В настоящее время минтруд РФ подготовил проект постановления, позволяющий назначать на три месяца максимальное пособие по безработице в размере 14 556 рублей на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для всех граждан, которые обратились в органы службы занятости с 1 марта, вне зависимости от уровня дохода на предыдущем месте работы.
Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции с 6 апреля Центры занятости населения республики перешли на дистанционный режим работы.
- телефон горячей линии агентства занятости переведён в круглосуточный режим работы (8(3012)41-70-41 - с 08:00 до 20:00, 8-9025-300-834 – с 20:00 до 08:00);
- выделен отдельный телефон для консультаций работодателям – 89024508781;
- добавлены дополнительные номера в Центре занятости населения Улан-Удэ. Увеличены их часы работы. Теперь в рабочие дни получить консультацию по телефонам «Горячей линии» можно с 8:00 до 20:00. (8-(3012) 41-89-79, 41-89-08 41-89-12, 41-89-24, 41-88-35, 43-00-89, 43-47-13, 43-69-04).
Сделаться безработным в Бурятии теперь можно онлайн
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