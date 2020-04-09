В Бурятии на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет направят более 1,7 млрд

Новое пособие получат 24 195 детей



Правительством Бурятии принято постановление «О ежемесячной выплате на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно». Подать документы на оформление этой меры социальной поддержки можно будет уже в июне 2020 года.



В республике в общей сложности новое пособие получат 24 195 детей. Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. На эти цели будут направлены средства из федерального и регионального бюджетов в объеме более 1,7 миллиарда рублей.



Размер выплаты в 2020 году в Бурятии составит 6032,50 рублей на одного ребёнка, сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики.

