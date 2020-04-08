На УУППО создали все условия по недопущению коронавируса

Техника ежедневно обрабатывается, а персонал проверяется. ФОТО



Республиканские предприятия массово вводят на своих производствах меры безопасности, которые направлены на недопущение распространения коронавируса.



В частности, на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении руководством предприятия был создан оперативный штаб, заседания которого проводятся ежедневно.



- В составе штаба мы мониторим ситуацию всего предприятия, ежедневно собираем сводку по всем сотрудникам - как себя чувствуют, состояние здоровья. Часть сотрудников работают на удалённом режиме. Те, кто контактировал с людьми, которые прибыли из-за границы, мы их держим на особом контроле, уведомляем соответствующие органы, - рассказал «Байкал-Daily» директор по безопасности Приборостроительного объединения Доржи-Нима Аюшеев.



При входе на предприятие сотрудники безопасности производят замер температуры работников с помощью безконтактного термометра. На проходной предприятия нанесена специальная разметка - дистанция между работниками при входе и на выходе 1,5 метра.



- Помимо того, что это всё осуществляется внутри предприятия на проходной, мы контролируем дистанцию между людьми за территорией. На улице следим, чтобы люди не контактировали, соблюдали дистанцию. При входе в помещение сотрудники дезинфицируют руки. Изготовили мы маски, они многоразовые, раздали их сотрудникам. Масочный режим у нас обязательный, - добавил Доржи-Нима Аюшеев.



Кроме этого, сотрудники отдела охраны труда после обеда ещё раз измеряют температуру работников. После этого данные проверки кладутся на стол руководителю предприятия.



- Если выявляется работник с температурой, у нас есть фельдшер, который немедленно реагирует, проводит осмотр. В случае выявления признаков недомогания, человек направляется в поликлинику. Таких фактов не было и, очень надеюсь, не будет, - отметил директор по безопасности Доржи-Нима Аюшеев.



Также «Приборка» закупила два специальных костюма. По завершению рабочего дня, сотрудники по дезинфекции антисептическим раствором обрабатывают все помещения, где находились люди. Специально для этого были закуплены и ранцевые распылители.



- Минуты три требуется, чтобы этот костюм надеть. По массе не тяжёлый, только душно в нём. Территорию достаточно большую обходим, административную часть, цеха, где производство идёт. Везде ходим, все обрабатываем, дезинфицируем, - рассказал «Байкал-Daily» работник по дезинфекции.



После обработки предприятие закрывается.



Отметим, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике, на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединение сейчас работает 20% от штатной численности сотрудников.



