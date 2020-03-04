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Новые «дорожные весы» установят в Бурятии

Новые «дорожные весы» установят в Бурятии
Экономика, 
Стационарные «дорожные весы» появятся в Баунтовском и Заиграевском районах

В Бурятии появятся новые автоматизированные пункты весогабаритного контроля. В 2020 году стационарные «дорожные весы» будут установлены по направлениям «Улан-Удэ-Романовка-Чита» в Баунтовском районе и «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск» в Заиграевском районе.

Пункты весового контроля появятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в минтрансе Бурятии.
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Система предназначена для измерения и определения характеристик транспортных средств, движущихся в зоне весового и габаритного контроля без снижения установленной скорости. Она считывает полную массу транспортного средства, осевые нагрузки, межосевое расстояние и габаритные размеры автомобиля.

В 2019 году благодаря автоматизированным «дорожным весам» в Бурятии вынесено 97 постановлений об административном правонарушении на общую сумму 26 млн рублей.

В целом в рамках нацпроекта будет установлено семь автоматических пунктов весового контроля, из них в 2019 году в эксплуатацию были введены два пункта на 71 км и 161 км автомобильной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». В 2021 году на автомобильной дороге «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта», в 2024 году на трассах: «Улан-Удэ- Романовка-Чита», «Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино», сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.


дороги
 
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