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03 Марта

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В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Вакансии озвучила республиканская служба занятости

В настоящее время в Бурятии наиболее высокооплачиваемыми остаются вакансии в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и добычи полезных ископаемых.

Заработная плата в размере 100 тысяч рублей и выше заявлена по таким профессиям и должностям, как главный инспектор таможенной службы, оперативный уполномоченный таможенной службы, взрывник, проходчик, машинист погрузочно-доставочной машины. В общем, высокооплачиваемые вакансии предлагают золотодобывающие компании и Бурятская таможня.

Также вакансии с заработной платой свыше 50 тысяч рублей заявлены по профессиям: монтёр пути 3 разряда, повар, водитель автомобиля, следователь, сигналист 3 разряда, электрослесарь, машинист электровоза, инспектор дорожно-патрульной службы, врач по общей гигиене. Вакансии представляют министерство внутренних дел по Бурятии, центр гигиены и эпидемиологии, эксплуатационное локомотивное депо, войсковая часть 47130.

- Сейчас в банке вакансий службы занятости имеется свыше 10 тысяч вакантных рабочих мест, - сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.
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