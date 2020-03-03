В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Вакансии озвучила республиканская служба занятости



В настоящее время в Бурятии наиболее высокооплачиваемыми остаются вакансии в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и добычи полезных ископаемых.



Заработная плата в размере 100 тысяч рублей и выше заявлена по таким профессиям и должностям, как главный инспектор таможенной службы, оперативный уполномоченный таможенной службы, взрывник, проходчик, машинист погрузочно-доставочной машины. В общем, высокооплачиваемые вакансии предлагают золотодобывающие компании и Бурятская таможня.



Также вакансии с заработной платой свыше 50 тысяч рублей заявлены по профессиям: монтёр пути 3 разряда, повар, водитель автомобиля, следователь, сигналист 3 разряда, электрослесарь, машинист электровоза, инспектор дорожно-патрульной службы, врач по общей гигиене. Вакансии представляют министерство внутренних дел по Бурятии, центр гигиены и эпидемиологии, эксплуатационное локомотивное депо, войсковая часть 47130.



- Сейчас в банке вакансий службы занятости имеется свыше 10 тысяч вакантных рабочих мест, - сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.

