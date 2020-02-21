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В Улан-Удэ для юных нарушителей провели функциональный тренинг

В Улан-Удэ для юных нарушителей провели функциональный тренинг
Экономика,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Юноши побывали воркаут-центре

В преддверии Дня защитника Отечества филиал по Железнодорожному району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с организаторами спортивного движения Воркаут-Улан-Удэ провели для несовершеннолетних осуждённых функциональный тренинг.

Ребята учились выполнению различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях. Основной акцент ставился на умение работать с собственным весом и развитие силы и выносливости.

- Такие занятия проводятся с целью профилактики деструктивного поведения, наркомании и алкоголизма, развития познавательного интереса к спорту, расширения кругозора, приобщения подростков к здоровому образу жизни, - сообщили в пресс-служба республиканского УФСИН.
УФСИН
 
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