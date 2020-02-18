В Бурятии снесут Дом культуры, «похожий на декорации из фильма про Чернобыль»

Тогда же Алексей Цыденов сообщил, что ремонт здания будет бесполезным, поскольку строительство нового здания обойдётся примерно в такую же сумму, но без каких-либо гарантий. Культурные мероприятия для кяхтинцев сейчас проводятся в актовом зале школы № 2.

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