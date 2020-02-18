В Бурятии снесут Дом культуры, «похожий на декорации из фильма про Чернобыль»

В Кяхте в этом году снесут ветхий Дом культуры. Снос обойдёт в пять миллионов рублей, сообщили «Байкал-Daily» в администрации города Кяхта.
Строительство нового здания Дома культуры, вероятно, начнётся в следующем году. Но на сегодня цена вопроса ещё не определена. До сих пор ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство – контракт на 4,750 млн рублей выиграла компания из Омска.
- Омская фирма разрабатывает проектно-сметную документацию по строительству Дома культуры, но они просрочили, конечно, договор. Они до конца (2019) года должны были сдать документацию. Может быть, сейчас вопрос станет ребром, может быть будем расторгать с ними контракт и проводить торги заново. Сейчас они обещают, что в июне полностью предоставят всю проектно-сметную документацию по строительству Дома культуры, но мы им не верим, - поделился с «Байкал-Daily» заместитель руководителя администрации Кяхты Аркадий Черняев.
В социальных сетях появилась информация, что строительство нового здания обойдётся в полмиллиарда рублей, однако, по словам Аркадия Черняева, эта информация недостоверная, пока точной суммы нет.
Средств на снос здания в бюджете на сегодня тоже нет, по словам Аркадия Черняева, за финансовой помощью они будут обращаться к властям республики. На строительство тоже ещё нет денег, их будут изыскивать в федеральном бюджете, благодаря целевым программам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году кяхтинский Дом культуры осматривал глава Бурятии Алексей Цыденов. Пресс-секретарь главы Алексей Фишев тогда рассказывал: «Здесь можно снимать фильм про Чернобыль», демонстрируя видеокадры из разваливающегося Дома культуры.
Тогда же Алексей Цыденов сообщил, что ремонт здания будет бесполезным, поскольку строительство нового здания обойдётся примерно в такую же сумму, но без каких-либо гарантий. Культурные мероприятия для кяхтинцев сейчас проводятся в актовом зале школы № 2.