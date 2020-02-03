В Бурятии подросли «похоронные»

С 1 февраля увеличились некоторые выплаты федеральным льготникам и «похоронные» пенсионерам



С 1 февраля увеличился ряд социальных выплат. В том числе увеличено пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. В Бурятии после индексации размер пособия составляет 7349 руб. В Северобайкальске и Северо-Байкальском районе, Муйском и Баунтовском районах, приравненных к территориям Крайнего Севера, размер выплаты на погребение составил 7 962 руб., сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.



Также на 3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую в Бурятии получают 89 тысяч федеральных льготников. Размер индексации определён, исходя из уровня инфляции за 2019 год.



К числу федеральных льготников относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы; дети-инвалиды; инвалиды и участники войны; Герои социалистического труда; ветераны боевых действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации и ещё ряд льготных категорий граждан.



Так, с 1 февраля 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам 1-й группы составил 3 896 руб., инвалидам 2-й группы – 2 782 руб., инвалиду 3-й группы – 2 227 руб.



Детям-инвалидам размер выплаты ежемесячно составит 2782 руб. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, увеличится до 5565 руб. и до 4173 руб. соответственно.



Самые крупные суммы ЕДВ по закону полагаются Героям социалистического труда и полным кавалерам Ордена трудовой славы. Таких в Бурятии проживает пять человек. Размер ежемесячной денежной выплаты для них с 1 февраля установлен в сумме 48 384 руб.



На 3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155 руб. в месяц. Перечень социальных услуг после индексации выглядит следующим образом:



• предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889 рубля в месяц),

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137 рубля в месяц),

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127 рубля в месяц).



Всего на выплату всех видов ежемесячной денежной выплаты в республике с учётом индексации бюджет потратит 2,5 млрд рублей.









