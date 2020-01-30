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В Бурятии стали оказывать меньше бытовых услуг

В Бурятии стали оказывать меньше бытовых услуг
Экономика,  Фото:pixabay.com
Объём платных услуг населению за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьшился на 5 %

Этот показатель составил 45,7 млрд. рублей, сообщает Бурятстат.

В структуре платных услуг населению наибольшую долю занимала оплата коммунальных услуг, несмотря на снижение их доли с 25 %
в 2018 году до 24 % в 2019 году. Кроме коммунальных услуг, в платных услугах населению значительную часть занимали телекоммуникационные услуги (16,4 %) и бытовые услуги (15,5 %).

Всего бытовых услуг населению за 2019 год было оказано на сумму 7,1 млрд. рублей, что на 1,5 % меньше, чем в предыдущем году.

- Наибольшая доля в объёме бытовых услуг приходилась на ремонт и строительство жилья и других построек (28,8 %), услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (21,6 %). Высокая доля в обёме бытовых услуг отмечалась также по ритуальным услугам (17,7%) и парикмахерским услугам (14 %), - отмечают в Бурятстате. 
платные услуги
 
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