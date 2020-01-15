МРОТ в Бурятии не дотягивает до 18,5 тысяч

С нового года в России увеличен размер МРОТ



С 1 января минимальный размер оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством в России вырос до 12130 рублей в месяц. Его размер увеличился на 850 рублей.



В Бурятии МРОТ сотрудников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, составляет 18195 рублей.



- Данный минимальный размер оплаты труда установлен исходя из размера МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - сообщили в минэкономики республики.



Повышение МРОТ повлияет на размер многих компенсаций и социальных выплат. Именно на основе минимального размера оплаты труда рассчитывают выплаты пособия по временной нетрудоспособности, если средний заработок трудящегося за полный месяц является ниже этой минимальной допустимой суммы. Помимо расчёта больничных, показатель МРОТ учитывают при начислении выплат по родам и беременности, а также пособия по уходу за младенцем ежемесячно в течение 1,5 лет.



В Бурятии на 2020 год в республиканском бюджете предусмотрены средства по доведению заработной платы низкооплачиваемых работников до МРОТ в размере 485,7 млн. руб. В реальном секторе экономики, по оценке экспертов, дополнительная потребность составляет 540 млн. руб. Всего же дополнительная потребность составляет 1025,7 млн. руб.





