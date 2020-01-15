 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Января

14 Января

Популярное

МРОТ в Бурятии не дотягивает до 18,5 тысяч

МРОТ в Бурятии не дотягивает до 18,5 тысяч
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
С нового года в России увеличен размер МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством в России вырос до 12130 рублей в месяц. Его размер увеличился на 850 рублей.

В Бурятии МРОТ сотрудников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, составляет 18195 рублей.

- Данный минимальный размер оплаты труда установлен исходя из размера МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - сообщили в минэкономики республики.

Повышение МРОТ повлияет на размер многих компенсаций и социальных выплат. Именно на основе минимального размера оплаты труда рассчитывают выплаты пособия по временной нетрудоспособности, если средний заработок трудящегося за полный месяц является ниже этой минимальной допустимой суммы. Помимо расчёта больничных, показатель МРОТ учитывают при начислении выплат по родам и беременности, а также пособия по уходу за младенцем ежемесячно в течение 1,5 лет.

В Бурятии на 2020 год в республиканском бюджете предусмотрены средства по доведению заработной платы низкооплачиваемых работников до МРОТ в размере 485,7 млн. руб. В реальном секторе экономики, по оценке экспертов, дополнительная потребность составляет 540 млн. руб. Всего же дополнительная потребность составляет 1025,7 млн. руб.


МРОТ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МРОТ в Бурятии не дотягивает до 18,5 тысяч
МРОТ в Бурятии не дотягивает до 18,5 тысяч
Экономика, 15.01.2020
С нового года в России увеличен размер МРОТ
Новую дорогу построят в Забайкалье на границе с Китаем
Новую дорогу построят в Забайкалье на границе с Китаем
Экономика, 15.01.2020
Сейчас в районе МАПП действует единственная пассажирско-грузовая дорога
В Бурятии снизился спрос на отдых в санаториях
В Бурятии снизился спрос на отдых в санаториях
Экономика, 15.01.2020
Бурятия оказалась лишь на 60-й позиции топа отдыха в санаториях в 2019 году
Улан-удэнцы выиграли чемпионат Иркутска по ловле на мормышку
Улан-удэнцы выиграли чемпионат Иркутска по ловле на мормышку
Экономика, 14.01.2020
Золотые медали в командном зачёте достались команде «Нукер»
Бюджет Бурятии потратил на иностранных блогеров почти 200 тысяч
Бюджет Бурятии потратил на иностранных блогеров почти 200 тысяч
Экономика, 14.01.2020
Стали известны подробности визита трёх иностранных блогеров в Бурятию
Улан-Удэ в десятке лидеров по росту стоимости «однушек»
Улан-Удэ в десятке лидеров по росту стоимости «однушек»
Экономика, 14.01.2020
Цены на однокомнатные квартиры в столице Бурятии взлетели на 200 тысяч рублей
В Бурятии на поддержку семей с детьми направят 2 млрд
В Бурятии на поддержку семей с детьми направят 2 млрд
Экономика, 14.01.2020
Продолжатся ежемесячные выплаты семьям при рождении первого ребёнка
С 1 января повышены минимальные цены на крепкий алкоголь
С 1 января повышены минимальные цены на крепкий алкоголь
Экономика, 13.01.2020
Это касается алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов
Забайкальцы чаще всего уезжают в Бурятию
Забайкальцы чаще всего уезжают в Бурятию
Экономика, 13.01.2020
На втором по популярности месте Иркутск
В Сотниково завершили строительство детского сада
В Сотниково завершили строительство детского сада
Экономика, 12.01.2020
Сейчас идёт работа по получению лицензии
В Бурятии вскрыли финансовые нарушения с чемпионатом мира по боксу
В Бурятии вскрыли финансовые нарушения с чемпионатом мира по боксу
Экономика, 10.01.2020
К примеру, бюджет Бурятии оплатил промежуточные перелёты президента AIBA из Улан-Удэ до Женевы, Касабланки, Бордо и обратно
Бурятия получит более миллиарда рублей на Ледовый дворец
Бурятия получит более миллиарда рублей на Ледовый дворец
Экономика, 09.01.2020
Финансирование запланировано на 20-21 годы
Топ-8 событий Бурятии 2019 года в сфере экономики
Топ-8 событий Бурятии 2019 года в сфере экономики
Экономика, 08.01.2020
«Байкал-Daily» представляет обзор различных событий в экономике - от продажи крупного предприятия республики до перспективных проектов инвесторов
^