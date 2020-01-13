Забайкальцы чаще всего уезжают в Бурятию

На втором по популярности месте Иркутск



За 10 месяцев 2019 года Забайкальский край покинули более 29 тысяч жителей, прибыли 24,8 тысяч человек. Данные приводятся на сайте Забайкалкрайстата.



Наибольшее число уехавших выбрали постоянным местом жительства Республику Бурятия – 17,7%.



В Иркутскую область переехали 8% забайкальцев, в Новосибирскую область – 6,4%, Краснодарский край – 5,7%, Приморский край – 4,5%, Санкт-Петербург – 4,8%.





