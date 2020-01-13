На втором по популярности месте Иркутск
За 10 месяцев 2019 года Забайкальский край покинули более 29 тысяч жителей, прибыли 24,8 тысяч человек. Данные приводятся на сайте Забайкалкрайстата.
Наибольшее число уехавших выбрали постоянным местом жительства Республику Бурятия – 17,7%.
В Иркутскую область переехали 8% забайкальцев, в Новосибирскую область – 6,4%, Краснодарский край – 5,7%, Приморский край – 4,5%, Санкт-Петербург – 4,8%.
Забайкальцы чаще всего уезжают в Бурятию
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 12.01.2020
Сейчас идёт работа по получению лицензии
Экономика, 10.01.2020
К примеру, бюджет Бурятии оплатил промежуточные перелёты президента AIBA из Улан-Удэ до Женевы, Касабланки, Бордо и обратно
Экономика, 09.01.2020
Финансирование запланировано на 20-21 годы
Экономика, 09.01.2020
Мост через Солзан спроектируют до 1 июля
Экономика, 08.01.2020
«Байкал-Daily» представляет обзор различных событий в экономике - от продажи крупного предприятия республики до перспективных проектов инвесторов
Экономика, 03.01.2020
Нынешний мост был построен 60 лет назад
Экономика, 30.12.2019
Оформлено четыре протокола за нарушение ветеринарно-санитарных правил
Экономика, 29.12.2019
В гимназии №33 появился новый пристрой
Экономика, 28.12.2019
Конкурс проходит в областном центре уже в третий раз
Законопроект принят заксобранием края в двух чтениях
Количество покупок по картам в Бурятии выросло на треть
Новые детсады появятся уже до 2021 года
Экономика, 26.12.2019
Мэр Улан-Удэ попросил финансовой поддержки
Экономика, 26.12.2019
Доходы бюджета Улан-Удэ подросли
Экономика, 25.12.2019
Заключение выдал Ростехнадзор