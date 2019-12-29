В улан-удэнской гимназии завершилась реконструкция за 145 млн

































В субботу, 28 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил улан-удэнскую гимназию №33. В 2019 году в школе прошла масштабная реконструкция. Теперь здесь появился новый пристрой на 216 мест, а также тёплый переход, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.После новогодних каникул старшеклассники гимназии № 33 будут учиться в новом здании. В нём расположились кабинеты по профильным предметам, лаборатории, конференц-зал и пресс-центр, оснащённые самой современной техникой.- Бурятии выделены отдельные целевые средства на ликвидацию третьей смены в рамках поручений президента России и председателя правительства России. Ранее школа была рассчитана на 625 учеников, но по факту здесь училось более 1700 человек. Новый пристрой решает вопрос ликвидации третьей смены. Ребята будут учиться на самом современном оборудовании, что позволяет существенно повысить качество образовательного процесса. Новые компьютерные классы дают возможность ученикам лучше готовиться и в последующем реализоваться в жизни, - отметил Алексей Цыденов.В новом трёхэтажном пристрое будут обучаться ученики 9-11 классов и работать 14 учителей. На территории школы для занятий физкультурой появилась современная спортивная площадка.На строительство объекта было выделено около 145 млн рублей, из которых 142 млн рублей – из федерального бюджета.Численность учащихся в 2019-2020 учебном году составляет более 1,7 тысяч человек при проектной мощности в 625 мест. Дети обучались в две смены. Ввиду нехватки учебных площадей ранее прогнозировалось введение обучения в три смены. Сейчас этот вопрос решён.В 2019 году в Бурятии построили пять школ: на 250 мест для 25-й школы в Улан-Удэ, две школы по 450 мест в селах Хойто-Бэе и Поселье Иволгинского района, на 450 мест в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, а также пристрой на 216 мест 33-й гимназии Улан-Удэ.Всего в рамках нацпроекта «Образование» планируется строительство 11-ти школ до 2021 года: девять школ по ликвидации 3-й смены обучения, одна по созданию новых мест в сельской местности, одна по созданию новых мест в школах. Общий объем финансирования составляет 5,2 млрд рублей, из которых 4,4 млрд выделил федеральный бюджет и более 749 млн рублей - республиканский.Здание гимназии №33 площадью 5232,3 кв. метров было построено в 1951 году.Гимназия №33 - многопрофильное образовательное учреждение, лидер среди инновационных образовательных учреждений региона, победитель двух конкурсов образовательных учреждений, активно реализующих инновационные программы в рамках ПНПО, награждена знаком качества образования «За многолетние успехи в образовательной деятельности и качественную подготовку выпускников», дважды - дипломами «Лучшие школы России».