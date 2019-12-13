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Видеокамеры на дорогах Бурятии насобирали штрафов на 138 млн

Видеокамеры на дорогах Бурятии насобирали штрафов на 138 млн
Экономика,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Самым популярным видом нарушения ПДД остаётся превышение скорости

За 11 месяцев текущего года в Бурятии по итогам работы камер фото- и видеофиксации нарушений вынесли 211 398 постановлений. С нарушителей взыскано штрафов на сумму 138 млн. рублей.

Более трети штрафников воспользовались льготным периодом и внесли оплату в течение 20 дней – 48 млн рублей были уплачены по 50% скидке. Вместе с тем, на 18% увеличилось количество постановлений, направленных в службу судебных приставов для принудительного взыскания (82415 материалов).

Основная масса нарушений регистрируется стационарными комплексами ЦАФАП (198 843). Передвижные системы зафиксировали 22 555 нарушений. Более 55 % от общего количества нарушений фиксируется в Улан-Удэ.

- Самым популярным видом нарушения остается превышение установленной скорости движения, по которым нарушителям направлены 152 тысячи постановлений. Далее идут нарушения правил проезда перекрёстков – 44618 постановлений, а на третьем месте – непредоставление преимущества пешеходам – 17657 нарушений, - сообщили в УГИБДД МВД по Бурятии.

Стоит отметить, что по записям камер фотовидеофиксации были задержаны десятки водителей, скрывшихся с мест происшествий. Также проверяются транспортные средства водителей, лишённых водительских прав. 114 нарушителей были привлечены к административной ответственности по этой статье.

Информацию о местах установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте ГИБДД.РФ в разделе «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об отмене штрафов за среднюю скорость. В случае принятия законопроекта с дорог Бурятии исчезнут столь нелюбимые водителями камеры, считающие среднюю скорость. Они стоят в том числе на дороге на Байкал.


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