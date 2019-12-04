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Эксперты выяснили, во сколько обойдётся новогодний стол

Эксперты выяснили, во сколько обойдётся новогодний стол
Экономика,  Фото:pixabay.com
Экономить при подготовке праздника россияне не будут

В преддверии новогодних праздников эксперты международной компании-измерителя Nielsen провели исследование, сколько же потратят россияне на праздничную трапезу. Об этом сообщает «Российская газета».

Оказалось, что новогодний стол обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Предпочтения российских граждан практически не изменились: большинство, около 70 процентов участников опроса намерены встретить Новый год у домашнего очага. Хозяйки будут сами готовить праздничный ужин - 85 процентов.

Причём экономить при подготовке этого самого любимого праздника россияне не будут. На столах появятся и хорошая рыба, и птица, и икра.

- Что же положат они в праздничную корзину? Свежие фрукты, обязательные мандарины, виноград и ананасы, всевозможные овощи для салатов приобретут 93 процента опрошенных. Также обязателен на столе сыр (89 процентов покупателей не забудут положить его в корзину). Затем непременно на горячее свежее мясо, птица и рыба (87 процентов). Копченая колбаса, буженина и прочие окорока (81 процент), - говорится в материале «Российской газеты».

Эксперты отмечают, что в декабре продаётся около 30 процентов шампанского и 22 процента игристого вина от всего их годового оборота. Эти напитки украсят каждый праздничный стол. Вино и водку купят 59 и 40 процентов опрошенных соответственно.

Из безалкогольных напитков предпочтут фруктовые соки (77 процентов), газированные напитки (50 процентов) и минеральную воду (44 процента).
Новый год
 
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