Эксперты выяснили, во сколько обойдётся новогодний стол

Экономить при подготовке праздника россияне не будут



В преддверии новогодних праздников эксперты международной компании-измерителя Nielsen провели исследование, сколько же потратят россияне на праздничную трапезу. Об этом сообщает «Российская газета».



Оказалось, что новогодний стол обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Предпочтения российских граждан практически не изменились: большинство, около 70 процентов участников опроса намерены встретить Новый год у домашнего очага. Хозяйки будут сами готовить праздничный ужин - 85 процентов.



Причём экономить при подготовке этого самого любимого праздника россияне не будут. На столах появятся и хорошая рыба, и птица, и икра.



- Что же положат они в праздничную корзину? Свежие фрукты, обязательные мандарины, виноград и ананасы, всевозможные овощи для салатов приобретут 93 процента опрошенных. Также обязателен на столе сыр (89 процентов покупателей не забудут положить его в корзину). Затем непременно на горячее свежее мясо, птица и рыба (87 процентов). Копченая колбаса, буженина и прочие окорока (81 процент), - говорится в материале «Российской газеты».



Эксперты отмечают, что в декабре продаётся около 30 процентов шампанского и 22 процента игристого вина от всего их годового оборота. Эти напитки украсят каждый праздничный стол. Вино и водку купят 59 и 40 процентов опрошенных соответственно.



Из безалкогольных напитков предпочтут фруктовые соки (77 процентов), газированные напитки (50 процентов) и минеральную воду (44 процента).

