Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 сертифицировали в Индии и Колумбии



Валидированный сертификат типа на Ми-171А2 также выдало специальное административное подразделение гражданской авиации Колумбии (UAEAC). Решение колумбийских властей открывает холдингу «Вертолёты России» возможности для поставок машин этого типа в Колумбию.



- Ми-171А2 – это новейшая модификация самого массового в мире двухдвигательного вертолёта Ми-8/17. Для получения возможности эксплуатации машины в Индии и Колумбии предприятия авиационного кластера Ростеха провели большую работу: подтверждён сертификат типа на сам вертолёт, а также на двигатели ВК-2500ПС-03 производства ОДК, которыми комплектуется эта машина. Ми-171А2 имеет сертификат типа по категории «А» федерального агентства воздушного транспорта РФ. Он предусматривает выполнение самых высоких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским вертолётам, – отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



Первый Ми-171А2 для индийского заказчика уже изготовлен на Улан-Удэнском авиационном заводе. Его продемонстрировали премьер-министру Индии Нарендре Моди на Восточном экономическом форуме.



Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 планируется также валидировать в КНР, Южной Корее, Бразилии, Мексике, Перу и ряде других стран.



Новейшая модификация двигателя с улучшенными эксплуатационными характеристиками даёт вертолётам принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту и новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолётов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъёмность выросла на 25%.



Применение на вертолёте Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17-1, сделанного по принципу «стеклянной кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолётного оборудования с дисплейной индикацией данных, позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землёй, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолёта.



Вертолёт предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.





Вертолёт Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода сертифицирован в Индии и Колумбии. Это позволяет холдингу «Вертолёты России» начать экспортные поставки новейшей модификации многофункционального гражданского вертолёта, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.Департамент гражданской авиации Индии подтвердил соответствие типовой конструкции вертолёта Ми-171А2 требованиям гражданской авиации (CAR) страны. Ранее главное управление гражданской авиации Индии выдало АО «ОДК-Климов» одобрение сертификата типа модели вертолётного турбовального двигателя ВК-2500ПС-03, устанавливаемого на вертолёт Ми-171А2.