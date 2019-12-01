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Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 сертифицировали в Индии и Колумбии

Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 сертифицировали в Индии и Колумбии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сертификация позволит начать экспортные поставки вертолёта в эти две страны

Вертолёт Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода сертифицирован в Индии и Колумбии. Это позволяет холдингу «Вертолёты России» начать экспортные поставки новейшей модификации многофункционального гражданского вертолёта, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

Департамент гражданской авиации Индии подтвердил соответствие типовой конструкции вертолёта Ми-171А2 требованиям гражданской авиации (CAR) страны. Ранее главное управление гражданской авиации Индии выдало АО «ОДК-Климов» одобрение сертификата типа модели вертолётного турбовального двигателя ВК-2500ПС-03, устанавливаемого на вертолёт Ми-171А2. 

Валидированный сертификат типа на Ми-171А2 также выдало специальное административное подразделение гражданской авиации Колумбии (UAEAC). Решение колумбийских властей открывает холдингу «Вертолёты России» возможности для поставок машин этого типа в Колумбию.

- Ми-171А2 – это новейшая модификация самого массового в мире двухдвигательного вертолёта Ми-8/17. Для получения возможности эксплуатации машины в Индии и Колумбии предприятия авиационного кластера Ростеха провели большую работу: подтверждён сертификат типа на сам вертолёт, а также на двигатели ВК-2500ПС-03 производства ОДК, которыми комплектуется эта машина. Ми-171А2 имеет сертификат типа по категории «А» федерального агентства воздушного транспорта РФ. Он предусматривает выполнение самых высоких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским вертолётам, – отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Первый Ми-171А2 для индийского заказчика уже изготовлен на Улан-Удэнском авиационном заводе. Его продемонстрировали премьер-министру Индии Нарендре Моди на Восточном экономическом форуме.

Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 планируется также валидировать в КНР, Южной Корее, Бразилии, Мексике, Перу и ряде других стран.

Новейшая модификация двигателя с улучшенными эксплуатационными характеристиками даёт вертолётам принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту и новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолётов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъёмность выросла на 25%.

Применение на вертолёте Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17-1, сделанного по принципу «стеклянной кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолётного оборудования с дисплейной индикацией данных, позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землёй, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолёта.

Вертолёт предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.

вертолеты Улан-Удэнский авиазавод
 
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