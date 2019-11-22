Россельхознадзор подвёл некоторые итоги недели
За неделю с 16 по 22 ноября на станции Заудинский в Улан-Удэ досмотрено 3017 тонн подконтрольной продукции при её перевозках по России и импорте, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
При внутрироссийских перевозках досмотрена 2961 тонна продукции отечественного производства: 845 тонн кормосмесей, 2026 тонн комбикорма, 68 тонн мяса цыплят-бройлеров, около трёх тонн свинины, 400 килограммов мясных полуфабрикатов, около 3 тонн рыбных полуфабрикатов и 16 тонн мясных консервов.
За этот период через Заудинский в Бурятию поступило 56 тонн бразильской продукции: 29 тонн говядины и 27 тонн мяса птицы.
Нарушений не выявлено.
За неделю в Бурятию поступило 29 тонн бразильской говядины
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