 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Ноября

21 Ноября

Популярное

За неделю в Бурятию поступило 29 тонн бразильской говядины

За неделю в Бурятию поступило 29 тонн бразильской говядины
Экономика, 
Россельхознадзор подвёл некоторые итоги недели

За неделю с 16 по 22 ноября на станции Заудинский в Улан-Удэ досмотрено 3017 тонн подконтрольной продукции при её перевозках по России и импорте, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

При внутрироссийских перевозках досмотрена 2961 тонна продукции отечественного производства: 845 тонн кормосмесей, 2026 тонн комбикорма, 68 тонн мяса цыплят-бройлеров, около трёх тонн свинины, 400 килограммов мясных полуфабрикатов, около 3 тонн рыбных полуфабрикатов и 16 тонн мясных консервов.

За этот период через Заудинский в Бурятию поступило 56 тонн бразильской продукции: 29 тонн говядины и 27 тонн мяса птицы.

Нарушений не выявлено.
мясо Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За неделю в Бурятию поступило 29 тонн бразильской говядины
За неделю в Бурятию поступило 29 тонн бразильской говядины
Экономика, 22.11.2019
Россельхознадзор подвёл некоторые итоги недели
Бурятские борицы выступят на Кубке России
Бурятские борицы выступят на Кубке России
Экономика, 22.11.2019
Кубок России состоится в Чебоксарах
В Бурятии планируют создать Центр научного мониторинга Байкала
В Бурятии планируют создать Центр научного мониторинга Байкала
Экономика, 21.11.2019
Это позволит получать объективную информацию о состоянии озера в режиме онлайн
Улан-Удэнский авиазавод назван одним из лучших российских экспортёров
Улан-Удэнский авиазавод назван одним из лучших российских экспортёров
Экономика, 21.11.2019
К 2030 году завод будет выпускать ещё три новые машины
Бурятия в лидерах по числу потенциальных банкротов
Бурятия в лидерах по числу потенциальных банкротов
Экономика, 21.11.2019
Бурятия заняла второе место в рейтинге регионов с высокой долей возможных банкротов
Авиарейсы из Улан-Удэ до Петербурга могут появиться в 2020 году
Авиарейсы из Улан-Удэ до Петербурга могут появиться в 2020 году
Экономика, 20.11.2019
С 2020 года увеличится количество субсидированных рейсов из Бурятии  
В Улан-Удэ прошла сессия по улучшению инвестиционного климата в Бурятии
В Улан-Удэ прошла сессия по улучшению инвестиционного климата в Бурятии
Экономика, 20.11.2019
Руководитель представительства АСИ в ДФО: «У Бурятии есть все шансы, чтобы улучшить свои позиции в Нацрейтинге»
Бурятию назвали одним из самых привлекательных регионов для Китая
Бурятию назвали одним из самых привлекательных регионов для Китая
Экономика, 20.11.2019
Бурятия вошла в тройку лидеров рейтинга по готовности работы с Китаем
В Иркутской области генподрядчик оштрафован на 7 миллионов
В Иркутской области генподрядчик оштрафован на 7 миллионов
Экономика, 19.11.2019
Деньги он заплатит за невыполнение гарантийных работ на Голоустненском тракте
На федеральных трассах Бурятии установили ещё 11 камер
На федеральных трассах Бурятии установили ещё 11 камер
Экономика, 19.11.2019
Комплексы фотовидеофиксации нарушений появились в четырёх районах и в Улан-Удэ
В Улан-Удэ решат, как защитить город от наводнения
В Улан-Удэ решат, как защитить город от наводнения
Экономика, 19.11.2019
В зоне затопления проживают около 48 тысяч человек
В 2020 году на отдых детей в Бурятии дадут на 30 млн больше
В 2020 году на отдых детей в Бурятии дадут на 30 млн больше
Экономика, 19.11.2019
В республике подвели итоги детского отдыха за текущий год
Бурятия попала в пятёрку регионов с самой дешёвой арендой домов
Бурятия попала в пятёрку регионов с самой дешёвой арендой домов
Экономика, 18.11.2019
Специалисты подсчитали среднюю арендную ставку за дом в Бурятии
В Бурятии выделят полмиллиарда на ликвидацию экологического ущерба Байкалу
В Бурятии выделят полмиллиарда на ликвидацию экологического ущерба Байкалу
Экономика, 18.11.2019
Деньги направят на продолжение уже начатых работ по восстановлению площади, подвергшейся экстремальному загрязнению
В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей
В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей
Экономика, 18.11.2019
Деньги выделят из фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^