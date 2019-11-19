В республике подвели итоги детского отдыха за текущий год
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В этом году в республиканский реестр организаций отдыха и оздоровления детей вошли 520 организаций: 356 лагерей с дневным пребыванием, 69 лагерей труда и отдыха, 62 палаточных лагеря, 28 загородных стационарных лагеря и 4 санаторно-курортных учреждений. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.
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- Оздоровительный сезон 2019 года, по моему мнению, прошёл на хорошем уровне. Нам удалось в этом году увеличить количество отдохнувших на 2617 детей, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. – Также нам удалось открыть после некоторого перерыва санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский Бор». Большое спасибо профсоюзу Бурятии за то, что они проявили государственную позицию и передали данный объект нам, а мы уже отработали с инвесторами, где на сегодняшний день отдохнуло более 400 детей.
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За этот год финансирование республиканского бюджета составило более 230 миллионов рублей. Для сравнению, в 2018 году было 223 млн. В следующем году сумма финансирования составит уже 260 млн. руб.
В 2020 году на отдых детей в Бурятии дадут на 30 млн больше
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