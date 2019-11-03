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В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО

В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава минвостокразвития назвал результаты перехода Бурятии в ДФО «только началом»

Ровно год назад, 3 ноября 2018 года, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа переданы в состав Дальневосточного федерального округа.

- Республика стала частью Дальневосточного федерального округа, и все наши механизмы, льготы и привилегии должны приносить ощутимые результаты для людей. Процесс набирает силу: бизнес получил льготы, жители - возможность бесплатно взять участок земли, иностранные гости – упрощённый визовый режим. По всей республике началось строительство и модернизация социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, культурных и спортивных центров, коммунальной и транспортной инфраструктуры. И это только начало, - заявил по поводу годовщины данного события министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

На республику была распространена система налоговых льгот и преференций для инвесторов, созданных в целях ускорения развития Дальнего Востока.

В июне 2019 года создана ТОР (территория опережающего развития) «Бурятия» на территориях Кабанского и Кяхтинского районов.

Уже в июле в ТОР появились первые резиденты. Ими стали две компании - «Ноябрьскпродсервис» и «Таможенно-логистический терминал Наушки». Они занялись проектами по строительству птицеводческого комплекса мощностью 30 тысяч тонн мяса в год и созданию базы для предоставления комплексных услуг по грузовым перевозкам железнодорожным и автомобильным транспортом. Общий объём заявленных инвестиций превысит 5,5 млрд рублей, реализация проектов позволит создать 870 рабочих мест.

В 2019 году в Бурятии начал реализоваться план социального развития центров экономического роста («единая» дальневосточная субсидия). До конца 2022 года в его рамках будет исполнено 97 мероприятий на сумму почти 6,7 млрд рублей. Из них только около 80 – в 2019 году. Это капитальный ремонт, строительство и модернизация больниц, поликлиник, школ, детских садов, учреждений допобразования, техникумов, колледжей спортивных площадок и центров, домов культуры, школ искусств, трамвайных путей, поставка современных трамваев, создание стационарного детского автогородка и другие мероприятия.

С начала августа стартовал первый этап программы «Дальневосточный гектар», когда заявление на «гектар» в приоритетном порядке могут оформить только жители Бурятии. По этой программе в регионе доступно 13,8 млн гектаров. Более 600 заявлений уже одобрено, еще около 500 – на рассмотрении.

С 1 января 2019 года у семей Бурятии, среднедушевой доход которых не превышает республиканский, появилось право на новую ежемесячную выплату – на третьего или последующего ребёнка. Выплату в размере прожиточного минимума для детей, 11,2 тыс рублей, получили более 1,6 тыс родителей.

Все семьи, где появился второй ребёнок, без учета размера доходов, дополнительно к федеральному маткапиталу начали получать региональный материнский (семейный) капитал в размере 136 тысяч рублей. За 8 месяцев он предоставлен 73 семьям республики на сумму более 9,9 миллионов рублей. Также с начала года при рождении первого ребенка вне зависимости от доходов семьи производится единовременная выплата в размере 21986 рублей.

С вхождением в ДФО жители Бурятии получили и возможность воспользоваться льготными авиаперевозками. В 2019 году программа стала круглогодичной и воспользоваться ей теперь могут и многодетные родители. Ранее льготные билеты были доступны только пенсионерам, молодежи до 23 лет, инвалидам I группы и их сопровождающим, инвалидам с детства II или III группы и сопровождающим ребенка-инвалида.

Увеличилось и субсидирование перевозок – на текущий год выделено более 8 млрд рублей. Прогнозируемый пассажиропоток в 2019 году составит 1,2 млн пассажиров – в два раза выше, чем в 2018 году.

Кроме прочего, с 1 июня в республике начал действовать механизм электронных виз, которые для посещения региона могут получить граждане 18 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. Виза выдаётся бесплатно, без взимания консульского сбора и всего за четыре дня до предполагаемого въезда в страну.

правительство республики Дальневосточный федеральный округ
 
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