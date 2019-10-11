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В Улан-Удэ подорожали помидоры и рис

В Улан-Удэ подорожали помидоры и рис
Экономика, 
Цены на топливо не изменились

По данным статистик, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на чай черный байховый на 12,26 руб. или 2,3 %, рис шлифованный на 1,59 руб. или 2,2 %, баранину (кроме бескостного мяса) на 4,25 руб. или 1,2 %, помидоры свежие на 19,45 руб. или 23,3 %.

Наибольшее снижение цен отмечено на картофель, капусту и лук в среднем на 0,88 руб. или 4,0 %, сыры сычужные твердые и мягкие на 18,03 руб. или 2,8 %.

В Чите отмечено увеличение цен на огурцы и помидоры свежие в среднем на 6,40 руб. или 6,2 %, рыбу замороженную неразделанную на 5,97 руб. или 2,9 %. Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (картофель, капуста, лук морковь) в среднем на 1,50 руб. или 4,4 %.

В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на муку пшеничную на 1,44 руб. или 5,0 %, крупу гречневую на 0,81 руб. или 2,0 %, куры охлажденные и мороженные на 3,26 руб. или 1,7 %, огурцы и помидоры свежие в среднем на 10,51 руб. или 12,2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на пшено на 2,56 руб. или 4,1 %, овощную продукцию (картофель, капусту, морковь) в среднем на 0,80 руб. или 2,7 %.

За прошедшую неделю в столице Бурятии, Чите и Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ. 
цены на продукты питания
 
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