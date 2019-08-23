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В Иркутской области хотят увеличить прожиточный минимум пенсионера

В Иркутской области хотят увеличить прожиточный минимум пенсионера
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Из бюджета на это планируется потратить 3 миллиарда рублей

Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области должен быть существенно увеличен, об этом заявил председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол.

Ежегодно в Иркутской области принимается закон о прожиточном минимуме пенсионера, на начало 2019-го он составил 8841 рубль, это лишь на 118 рублей больше, чем годом ранее.

- Столь незначительное повышение недопустимо – рост поддержки пенсионеров должен стать более справедливым. Нужно честнее и объективнее подходить к расчету прожиточного минимума пенсионера. Законодательное Собрание будет требовать этого от правительства Иркутской области и губернатора региона. Тем более, что экономика и состояние бюджета региона, о профиците которого нам рапортует исполнительная власть, позволяют выделить на поддержку пенсионеров требуемые деньги, – сказал Сергей Сокол.

В том случае, если пенсия у гражданина ниже прожиточного минимума пенсионера, он получает доплату из бюджета. Ожидаемый объём поддержки пенсионеров из областного бюджета на эти цели на 2020 год составит около 3 млрд. рублей.

Губернатору региона предложат предусмотреть в бюджете Иркутской области на следующий год необходимое финансирование для существенного повышения прожиточного минимума пенсионера.


По информации Заксобрания Иркутской области



Прожиточный минимум
 
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