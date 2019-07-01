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Коммунальный автопарк Улан-Удэ обзаведётся «ПУМами»

Коммунальный автопарк Улан-Удэ обзаведётся «ПУМами»
Экономика, 
На обновление техники выделено 22 миллиона рублей

В Улан-Удэ обновят коммунальный парк, чтобы содержать город в чистоте. В этом году запланировано 22 млн рублей на обновление парка, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

- Мы приобретаем самосвалы, снегоуборочные машины, мини-погрузчики. В рамках принятого мною решения вновь приобретённая техника уже поступила на обслуживание нашего города, это три подметально-уборочные машины (ПУМА) и один снегороторный очиститель, три самосвала ещё в пути. Будем также приобретать грейдеры - к зиме уже готовимся, будем во всеоружии, - отметил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Процесс оформления документов в госавтоинспекции для новых машин занял всего три дня. Таким образом, ПУМы сразу вышли на городские дороги и теперь работают в полную мощность.

- Такая техника имеет несомненные преимущества перед устаревшими тракторами-щётками, работающими ранее на улицах Улан-Удэ. Новые подметально-уборочные машины оснащены гидравлической системой и возникновение пыли при их работе минимизировано, - сообщает управление по информационной политике города.

Всего на балансе комбината по благоустройству города Улан-Удэ находятся 178 единиц техники. В 2019 году заключено пять муниципальных контрактов на поставку 10 единиц техники, часть которой ещё в процессе доставки.

Справка:

Подметально-уборочная машина «ПУМА» применяется для уборки улиц, площадей, производственных территорий и автодорог, в том числе имеющих разделительные полосы, транспортные развязки, путепроводы и мосты. Она буксируется трактором МТЗ, снабжена системой увлажнения рабочей зоны и механическим транспортированием смета в бункер. Разгрузка бункера производится в кузов самосвала или прицепа трактора. Такая технология подразумевает работу машины всю смену только на сборе смета.

ПУМА имеет мощный гидропривод всех исполнительных механизмов с системой контроля и регулирования. Подметально-уборочная машина оборудована валом с дисковыми щётками и передней лотковой щёткой. Для пылеподавления применяется система высоконапорного орошения. Конструкция машины обеспечивает лёгкий доступ ко всем узлам для технического обслуживания и ремонта.
коммунальное хозяйство
 
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