В Бурятии работодатель не прописал в договоре условия оплаты

Председателю потребительского общества внесено представление



Жительница Бичурского района Бурятии обратилась в прокуратуру с жалобой на потребительское общество.



Работодателем в трудовой договор не были включены условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада, работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.



Председателю потребительского общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого в трудовой договор внесены соответствующие изменения.



В отношении руководителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора. Виновное должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.