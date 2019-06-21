Председателю потребительского общества внесено представление
Жительница Бичурского района Бурятии обратилась в прокуратуру с жалобой на потребительское общество.
Работодателем в трудовой договор не были включены условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада, работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.
Председателю потребительского общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого в трудовой договор внесены соответствующие изменения.
В отношении руководителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора. Виновное должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работодатель не прописал в договоре условия оплаты
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