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В Бурятии работодатель не прописал в договоре условия оплаты

В Бурятии работодатель не прописал в договоре условия оплаты
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Председателю потребительского общества внесено представление

Жительница Бичурского района Бурятии обратилась в прокуратуру с жалобой на потребительское общество.

Работодателем в трудовой договор не были включены условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада, работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.

Председателю потребительского общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого в трудовой договор внесены соответствующие изменения.

В отношении руководителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора. Виновное должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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