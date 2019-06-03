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В Улан-Удэ в этом году могут сдать 6 «проблемных» домов

В Улан-Удэ в этом году могут сдать 6 «проблемных» домов
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачёв провёл в Бурятии совещание по «обманутым дольщикам»

В 2019 году большие шансы по завершению строительства имеют 6 домов долевого строительства. Это многоквартирные дома в 105 квартале (ООО «ДомСтройКомплект»); многоквартирные дома по бульвару Карла Маркса (застройщик ООО «СК «Дом», новый застройщик ООО «ПартнерСтройИнвест»), в 140А квартале (ООО «ПСК Тамир»), по ул. Крылова (ЖСК «Крылова 2»), по ул. Борсоева (ООО «Спутник»), по проспекту Строителей (ООО «Сити-Строй»). Информация прозвучала на межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Министерством строительства и модернизации ЖКХ Бурятии отрабатывается вопрос с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» по участию фонда в восстановлении прав дольщиков на территории республики. Завершение строительства проблемных многоквартирных домов планируется за счёт средств федерального и республиканского бюджетов. Условием финансирования является банкротство застройщика и передача объекта новому застройщику, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин.

Для завершения строительства всех проблемных объектов в Бурятии необходимо 499,5 млн рублей. «В настоящее время выделение бюджетных ассигнований на достройку многоквартирных жилых домов федеральным законодательством и законодательством Бурятии не предусмотрено», - уточняют в правительстве.

Всего проблемными признаны 11 объектов долевого строительства, все они находятся в Улан-Удэ. Для выработки мер по завершению их строительства работает комиссия при правительстве Бурятии. В рамках работы комиссии заслушиваются застройщики, разрабатываются мероприятия, направленные на завершение их строительства. Оказывается содействие при разработке и утверждении дорожных карт по достройке объектов. В настоящее время утверждены дорожные карты по трём объектам: жилой комплекс в 105 квартале, многоквартирный дом по бульвару Карла Маркса, 18А, многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Отлажена работа с ресурсоснабжающими организациями – ТГК-14, «Улан-Удэ Энерго» и «Водоканал». Так, по многоквартирному дому в 105 квартале застройщика ООО «ДомСтройКомплект» в прошлом году удалось снизить стоимость присоединения к сетям теплоснабжения с 15,7 млн до 5,2 млн рублей и др.

В 2017-2018 годах восстановлены нарушенные права 471 участника долевого строительства. Это составляет 34 % от общего количества дольщиков в проблемных объектах, сообщил Николай Рузавин.

В 2017 году введены в эксплуатацию два проблемных объекта: многоквартирный дом по ул. Комсомольская, д. 10 и блокированные одноквартирные дома в 128 микрорайоне. В 2018 году достроены многоквартирные дома по ул. Ключевская, 4В, ул. Калашникова и в 111 микрорайоне. Также в 2018 году оказано содействие по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в 140А квартале Улан-Удэ застройщика ОАО «Промгражданстрой» (всего 180 квартир).

Руководитель республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк отметил, что в 2019 году проведено уже 20 внеплановых проверок. Нарушения устранены, с должностными лицами проведена техническая учеба по тематике повышения эффективности работы контролирующего органа.

- В рамках профилактики в апреле-мае текущего года проведены совещания для застройщиков по разъяснению законодательства. Такая работа продолжается в еженедельном режиме, соответствующая информация размещается на сайте Госстройжилнадзора. Застройщики приглашаются на совещания минстроя России по видеоконференц-связи, на которых получают информацию из Москвы напрямую, - сказал Николай Павлюк.

Все проблемные объекты находятся на контроле правительства Бурятии.

обманутые дольщики
 
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