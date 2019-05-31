Тариф на электроэнергию в Бурятии вырастет на 1%

Рост тарифа в Бурятии стал одним из самых минимальных в стране



С 1 июля 2019 года в Бурятии слегка вырастет тариф на электрическую энергию для населения. Тариф составит 2,828 руб./кВтч. Рост – на 2,8 копеек.



- Тарифы на электрическую энергию для населения были установлены без роста до 1 июля 2019 года в размере 2,752 руб./кВтч. Однако, в соответствии с федеральным законом №303, принятым Государственной Думой, тарифы на электрическую энергию для населения Бурятии были увеличены с 1 января 2019 года до 2,8 руб./кВтч, с ростом 1,7%. Данное увеличение связано с ростом НДС с 18% до 20% с 1 января. Кроме того, согласно приказу ФАС России, тарифы на электрическую энергию для населения дополнительно увеличены на 1% с 1 июля, - сообщили в Республиканской службе по тарифам.



При этом рост тарифов для Бурятии является одним из самых минимальных по стране. Республика по-прежнему входит в десятку регионов с самым низким тарифом на электроэнергию для населения. Для сравнения, по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам рост тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля составит до 4,4%.



- Правительство Бурятии обращалось в ФАС России с предложением установить тариф на электрическую энергию для населения с 1 июля 2019 года без роста, - отмечают в Республиканской службе по тарифам. – Если бы главой Бурятии Алексеем Цыденовым и правительством не принимались меры по снижению тарифов на электрическую энергию, то в настоящее время тариф для населения составил бы 3,55 руб./кВтч.



Также в Бурятии установлены тарифы на электроэнергию для населения по зонам суток, в том числе:



- дневная – 3,252 руб./кВтч;

- ночная – 1,70 руб./кВтч,



Это позволяет гражданам экономить при потреблении электроэнергии.





