Перевозки в дневном экспрессе Улан-Удэ – Иркутск растут

За 4 месяца 2019 года дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ перевёз свыше 39,5 тысяч пассажиров



Рост к прошлому году составил 16,5%, сообщает пресс-служба ВСЖД.



В январе-апреле 2019 года в купейных вагонах поезда перевезено свыше 6,1 тысяч пассажиров, что на 79,3% больше прошлогоднего показателя.



Количество пассажиров, перевезённых за этот период в плацкартных вагонах, осталось на уровне прошлого года, немногим превысив 11,1 тыс. человек. Билеты в вагоны с местами для сидения приобрели более 22,2 тыс. пассажиров, что составляет 20,3% от показателя прошлого года.



В настоящее время в поезде курсируют 5 вагонов: 2 купейных, 1 плацкартный и 2 вагона с местами для сидения.



Поезд №150 отправляется ежедневно из Иркутска в 14:30 и прибывает в Улан-Удэ в 22:20. Отправление поезда №149 из Улан-Удэ в 10:38, прибытие в Иркутск в 18:34.



