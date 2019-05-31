За 4 месяца 2019 года дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ перевёз свыше 39,5 тысяч пассажиров
Рост к прошлому году составил 16,5%, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В январе-апреле 2019 года в купейных вагонах поезда перевезено свыше 6,1 тысяч пассажиров, что на 79,3% больше прошлогоднего показателя.
Количество пассажиров, перевезённых за этот период в плацкартных вагонах, осталось на уровне прошлого года, немногим превысив 11,1 тыс. человек. Билеты в вагоны с местами для сидения приобрели более 22,2 тыс. пассажиров, что составляет 20,3% от показателя прошлого года.
В настоящее время в поезде курсируют 5 вагонов: 2 купейных, 1 плацкартный и 2 вагона с местами для сидения.
Поезд №150 отправляется ежедневно из Иркутска в 14:30 и прибывает в Улан-Удэ в 22:20. Отправление поезда №149 из Улан-Удэ в 10:38, прибытие в Иркутск в 18:34.
Перевозки в дневном экспрессе Улан-Удэ – Иркутск растут
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