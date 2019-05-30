В Бурятии отремонтируют школу, выдерживающую перепады от +40 до -50

На капитальный ремонт учреждений образования Муйского района направят более 12,4 млн рублей
В двух посёлках Муйского района на средства «единой» дальневосточной субсидии капитально отремонтируют здания малокомплектной школы, центра дополнительного образования и детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
В плане социального развития центров экономического роста («единая субсидия») для Бурятии предусмотрено более 6,1 млн рублей на ремонт школы в посёлке Иракинда Муйского района.
Иракиндинская школа является малокомплектной. В 2018-2019 учебном году в ней обучались 38 детей. Двухэтажное здание было построено в 1990 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился.
- Продолжительность эксплуатации здания составляет 28 лет. Учитывая сейсмичность территории до девяти баллов, резкие перепады температуры от +40 до -50 градусов, год постройки, время эксплуатации, необходимо проведение капитального ремонта. В этом нуждаются спортивный зал, пищеблок. Также надо утеплить стены, поменять пол на первом этаже, заменить кафель в туалетах, а на центральном входе нужно утеплить тамбур, отремонтировать крыльцо, переобустроить пандус, - рассказала директор Иракиндинской школы Елена Белых.
Уже в этом году благодаря «единой» дальневосточной субсидии все эти недостатки будут исправлены.
Также за счёт дальневосточной субсидии в Муйском районе капитально отремонтируют здание Центра дополнительного образования детей «Созвездие» в посёлке Таксимо, в котором также расположена Детско-юношеская спортивная школа. Всего учреждения охватывают дополнительным образованием большую часть из 1,5 тысяч детей. Ежегодно здесь организуется кампания по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
Здание центра было построено в 1986 году. Капитальный ремонт не проводился со дня постройки.
- Особое внимание необходимо уделить помещениям, находящимся на втором этаже, где проходят занятия по постановке вокально-танцевальных номеров, кабинет хореографии, актовый зал, в котором проводятся массовые мероприятия, зимний сад с ежедневными экскурсиями для детей и взрослого населения, - сообщила директор центра «Созвездие» Елена Шестакова.
В здании требуется капитальный ремонт пола и стен спортивного зала ДЮСШ и замена дверей запасных выходов, труб отопления.
На устранение недостатков и капитальное обновление центру будет направлено более 6,3 млн рублей «единой» дальневосточной субсидии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Бурятии были одобрены 6 миллиардов рублей в рамках единой дальневосточной субсидии. В список для финансирования попали 73 мероприятия. План социального развития центров экономического роста Бурятии (единая субсидия) был одобрен подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством Юрия Трутнева.
В Бурятии отремонтируют школу, выдерживающую перепады от +40 до -50
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также на ней обустроят остановку «ПОШ» и починят ливневую канализацию
На сессии горсовета внесли поправки в бюджет-2019
Строительство планируют завершить к концу 2019 года
Вопросов пока больше, чем ответов, отмечают участники форума Общественной палаты «Сообщество»
Новую мебель должны поставить до ноября
Российское правительство выделит на это 264 миллиона рублей
В результате этой реконструкции увеличена надежность электро- и теплоснабжения Улан-Удэ
Людям, оказавшимся из-за запрета на грани увольнения, компенсируют зарплату
В 2019 году в Бирюсинске Тайшетского района планируется установить хоккейный корт с каркасно-тентовым укрытием
В списке школы, ссузы, дома культуры и другие объекты
В Улан-Удэ с нарушением установили рекламные конструкции
Опубликованы макеты будущего медицинского центра за 2,6 млрд рублей
Стали известны результаты проверки прокуратуры Бурятии в сфере образования
На мебель или технику денег уже недостаёт
Деньги на Собор Троицы придут из федерального бюджета