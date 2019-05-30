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В Бурятии отремонтируют школу, выдерживающую перепады от +40 до -50

В Бурятии отремонтируют школу, выдерживающую перепады от +40 до -50
Экономика, 
На капитальный ремонт учреждений образования Муйского района направят более 12,4 млн рублей

В двух посёлках Муйского района на средства «единой» дальневосточной субсидии капитально отремонтируют здания малокомплектной школы, центра дополнительного образования и детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

В плане социального развития центров экономического роста («единая субсидия») для Бурятии предусмотрено более 6,1 млн рублей на ремонт школы в посёлке Иракинда Муйского района.

Иракиндинская школа является малокомплектной. В 2018-2019 учебном году в ней обучались 38 детей. Двухэтажное здание было построено в 1990 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился.

- Продолжительность эксплуатации здания составляет 28 лет. Учитывая сейсмичность территории до девяти баллов, резкие перепады температуры от +40 до -50 градусов, год постройки, время эксплуатации, необходимо проведение капитального ремонта. В этом нуждаются спортивный зал, пищеблок. Также надо утеплить стены, поменять пол на первом этаже, заменить кафель в туалетах, а на центральном входе нужно утеплить тамбур, отремонтировать крыльцо, переобустроить пандус, - рассказала директор Иракиндинской школы Елена Белых.

Уже в этом году благодаря «единой» дальневосточной субсидии все эти недостатки будут исправлены.

Также за счёт дальневосточной субсидии в Муйском районе капитально отремонтируют здание Центра дополнительного образования детей «Созвездие» в посёлке Таксимо, в котором также расположена Детско-юношеская спортивная школа. Всего учреждения охватывают дополнительным образованием большую часть из 1,5 тысяч детей. Ежегодно здесь организуется кампания по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Здание центра было построено в 1986 году. Капитальный ремонт не проводился со дня постройки.

- Особое внимание необходимо уделить помещениям, находящимся на втором этаже, где проходят занятия по постановке вокально-танцевальных номеров, кабинет хореографии, актовый зал, в котором проводятся массовые мероприятия, зимний сад с ежедневными экскурсиями для детей и взрослого населения, - сообщила директор центра «Созвездие» Елена Шестакова.

В здании требуется капитальный ремонт пола и стен спортивного зала ДЮСШ и замена дверей запасных выходов, труб отопления.

На устранение недостатков и капитальное обновление центру будет направлено более 6,3 млн рублей «единой» дальневосточной субсидии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Бурятии были одобрены 6 миллиардов рублей в рамках единой дальневосточной субсидии. В список для финансирования попали 73 мероприятия. План социального развития центров экономического роста Бурятии (единая субсидия) был одобрен подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством Юрия Трутнева.


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