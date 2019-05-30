В Иркутской области откроется новый речной маршрут

Он пройдёт по реке Лене, по территории Киренского и Усть-Кутского районов



В Иркутской области организован новый социально-значимый пассажирский маршрут внутреннего водного транспорта. В навигационный период для удобства жителей населённых пунктов Киренского и Усть-Кутского районов, расположенных вдоль реки Лены, открыт пассажирский маршрут «Осетрово – Визирный – Осетрово».



Кроме основных пунктов в порту Осетрово, г. Киренске, пос. Визирный корабль будет останавливаться в посёлках Коршуново, Мироново, Петропавловск, Алексеевск, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на руководителя отдела внутреннего водного транспорта Минтранса региона Дениса Обухова.



Перевозку будет осуществлять ООО «Судоходная компания «Витим – Лес» пассажирским судном «Полесье-20», на котором может разместиться 40 пассажиров. В один день маршрут осуществляется вниз по Лене, на следующий – вверх по реке. В навигацию 2019 году по маршруту планируется совершить 124 рейса. Субсидия перевозчику из областного бюджета составит 24,2 млн. руб. Стоимость одного билета – одна тысяча рублей.



В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта отметили, что судоходной компанией «Витим-Лес» в названных населённых пунктах были подготовлены и установлены дополнительные плавучие пристани для посадки и высадки пассажиров – дебаркадеры.

