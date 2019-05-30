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В Улан-Удэ начали строить пристрой к гимназии № 33

В Улан-Удэ начали строить пристрой к гимназии № 33
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Строительство планируют завершить к концу 2019 года

В Улан-Удэ продолжается реконструкция гимназии №33 по улице Партизанская, 30. Первый этап масштабной стройки предполагает возведение пристроя с тёплым переходом.

- Строительство пристроя к 33-й гимназии на 216 мест будет завершено к концу этого года. Также в этом году планируется завершить строительство на территории школы № 25 по ул. Цыбикова, что позволит создать 250 новых учебных мест, - сообщили в управлении по информационной политике города.

Всего в ближайшие три года в столице Бурятии будет построено 5 школ, что позволит ликвидировать третью смену в общеобразовательных учреждениях Улан-Удэ.

Всего будет создано 2541 новое учебное место для учеников в школах № 25, 33, 40, 49 и новом здании по ул. Автотранспортной.

Также в этом году начнётся строительство на месте бывшей школы № 40, которую не так давно снесли в связи с тем, что здание было признано аварийным. Учебное заведение с нуля начнут строить этим летом и закончат в следующем году, чтобы 1 сентября 2020 года 450 учеников смогли сесть за парты.

Реконструкция ожидает и школу № 49, расположенную в густонаселённом микрорайоне по проспекту Строителей. В течение 2019-2020 годов здесь возведут дополнительно новый пристрой на 350 мест, что позволит разгрузить самую многочисленную по количеству учеников школу в Улан-Удэ.

Ещё одна новая школа будет расположена по ул. Автотранспортной. Она рассчитана на 1275 мест. Это учебное заведение будет построено в 2020-2021 годах и станет одним из самых больших по численности обучающихся в республике, по площади, по количеству учебных классов.

На строительство пяти городских школ в течение 2019, 2020 и 2021 годов выделяется 2 млрд. 694 млн. рублей.

Вся информация о строительстве школ и детских садов в Улан-Удэ аккумулируется на портале «Родители Улан-Удэ», который был запущен в октябре 2018 года, сообщает администрация города.


школы
 
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